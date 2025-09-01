Die Initiative „Freiheitsfonds“ hat für etwa 100 000 Euro bundesweit 101 Menschen aus dem Gefängnis freigekauft, die wegen Schwarzfahrens einsitzen. Mit der Aktion fordern die Initiatoren die Abschaffung einer am 1. September vor 90 Jahren von den Nationalsozialisten eingeführten Rechtsnorm, die Alltagsdelikte wie das Fahren ohne Ticket bis heute unter Strafe stellt, wie es in einer Mitteilung heißt. Nach Paragraf 265a Strafgesetzbuch muss jeder, der sich eine Fahrt in Bus oder Bahn ohne Ticket „in der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten“ mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe rechnen. Die meisten der jährlich biz zu 9000 Betroffenen landen nach Angaben von „Freiheitsfonds“ im Gefängnis, nachdem sie gerichtlich verhängte Geldstrafen nicht zahlen konnten.