Justin Trudeau will als Vorsitzender der liberalen Partei und als kanadischer Ministerpräsident zurücktreten. Das kündigte er am Montag in einer Pressekonferenz an. Er wolle aber im Amt des Regierungschefs bleiben, bis seine Partei einen Nachfolger bestimmt habe. Dies soll in einem „sorgfältigen, landesweiten Auswahlverfahren“ geschehen.