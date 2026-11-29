Die Jusos sind hochgradig unzufrieden mit dem Kurs der SPD im Bund und fordern einen Neuanfang, inhaltlich wie personell. Beim Bundeskongress in Bochum ließ die Nachwuchsorganisation der Sozialdemokraten deutliche Kritik an Parteichef, Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil erkennen. Klingbeil sei „Stand jetzt“ noch der Parteivorsitzende der SPD, meinte Juso-Chef Philipp Türmer. Er kritisierte, die Partei wirke wie eingeschläfert. „Ist da noch Puls?“, fragte der 30-Jährige, der die Jusos seit 2023 führt.

Mit einem Antrag für die Trennung von Partei- und Bundesregierungsamt wollen die Jusos beim Bundesparteitag am 16. und 17. Januar in Bremen verhindern, dass Klingbeil Vorsitzender bleiben kann. Die Trennung fordern auch mehrere weitere Parteigruppierungen. Die Idee dahinter ist, dass ein Parteivorsitzender ohne Regierungsamt mehr Zeit und Freiheiten hätte, sich um die Partei zu kümmern und neue Ideen zu diskutieren.

„Diese Energie, liebe Manuela, die brauchen wir nicht nur in MV“

Der vorgezogene Bundesparteitag ist durch den Rücktritt von Bärbel Bas notwendig geworden – dabei geht es inzwischen auch um die Frage, ob es bei einer Doppelspitze bleiben soll. Während Klingbeil wie in den Vorjahren nicht vor Ort war und die vielen Kompromisse mit der Union sowie die fehlende Klarheit im Kurs scharfe Kritik hervorriefen, kam sehr wohl sein Konkurrent um den Parteivorsitz, Hubertus Heil. Doch auch er hatte keinen leichten Stand in Bochum.

Heil versprach zwar, als Parteivorsitzender immer zu den Juso-Bundeskongressen zu kommen. Aber ihm wurde vorgeworfen, als ehemaliger Minister und SPD-Generalsekretär kein „Herausforderer des Systems“ zu sein und den Kurs der SPD in den vergangenen Jahren mitgeprägt zu haben. Für den SPD-Vorsitz reiche es nicht aus, „in Bochum einen auf Kumpel zu machen“, meinte ein Delegierter.

Heil hat als einziger bisher seine Kandidatur für den männlichen Teil der Doppelspitze erklärt. Klingbeil lässt das noch offen, bis spätestens zum 16. Dezember soll ein Vorschlag des Parteivorstands vorliegen. Vieles hängt davon ab, wie sich die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, entscheidet.

Der Juso-Kongress war hier ein guter Seismograf, wenngleich auch Schwesig als frühere Bundesministerin und langjährige Vizevorsitzende Verantwortung für den Kurs hat. Aber durch ihren starken Wahlkampf gegen die AfD gilt sie als Hoffnungsträgerin. Schwesig konnte nach einer Gallenoperation nicht vor Ort sein und schickte ein Video. Die Jusos können sich die Abschaffung der Doppelspitze vorstellen, wenn die SPD dann von einer Frau, nämlich Schwesig, geführt würde. „Diese Energie, liebe Manuela, die brauchen wir nicht nur in MV, die brauchen wir überall“, sagte Türmer.

Inhaltlich fordern die Jusos mehr Umverteilung und eine höhere Besteuerung von Wohlhabenden und Erbschaften. Beschlossen wurde die Forderung nach einer Reform der Erbschaftsteuer zugunsten eines staatlichen Grunderbes von 60 000 Euro für alle, mit bedingungsloser Auszahlung zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Zudem wollen die Jusos einen verschärften, wirkungsvollen Mietendeckel und eine Übergewinnsteuer für Konzerne, die fossile Krisenprofite machen. Wegen der hohen Verschuldung gerade junger Menschen wurde zudem eine strikte Begrenzung der Höhe von Dispozinsen bei Überziehung des Kontos gefordert.

Juso-Chef Türmer kündigte zudem an, die Jusos seien wieder in Kontakt zur Fatah-Jugend, dem Jugendverband der palästinensischen Fatah-Bewegung – das hatte schon in der Vergangenheit immer wieder Kritik ausgelöst. Wer Frieden und Freiheit für die Menschen in Israel und Palästina wolle, der müsse den Kontakt zu denjenigen suchen, die sich auf beiden Seiten dafür einsetzten, so Türmer. Die Jusos forderten zudem ein Ende der Gewalt israelischer Siedler im Westjordanland. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) äußerte scharfe Kritik an den Jusos. Der Kontakt zur Fatah-Jugend sei naiv, die Organisation habe bis heute die Massaker der Hamas nicht verurteilt.