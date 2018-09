26. September 2018, 20:29 Uhr Juristentag in Leipzig Der Pakt, der nicht klappt

2000 neue Richterstellen haben die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag versprochen - nun bahnt sich ein Streit darüber an, wer sie bezahlt.

Von Wolfgang Janisch , Leipzig

Der stärker werdende Rechtspopulismus in Europa hat allen juristischen Kongressen einen festen Programmpunkt beschert: Am Anfang steht inzwischen zuverlässig das Bekenntnis zum Rechtsstaat. So war es auch an diesem Mittwoch, als in Leipzig der 72. Deutsche Juristentag eröffnet worden ist. Aber weil der schwarz-rote Koalitionsvertrag es im Frühjahr nicht bei unverbindlichen Bekundungen belassen, sondern sehr konkret 2000 neue Richterstellen zugesagt hat, eröffnete Juristentag-Präsident Mathias Habersack den Kongress mit einem Lob auf die Regierung.

Einem Lob, das zugleich eine Mahnung war: ...