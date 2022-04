Der Premierminister der britischen Jungferninseln, Andrew Fahie, ist in den Vereinigten Staaten von Drogenfahndern verhaftet worden. Der 51-Jährige steht unter Verdacht, in Absprachen zur Einfuhr von Drogen in die USA und zur Geldwäsche verwickelt zu sein, wie der Gouverneur der British Virgin Islands, John Rankin, am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Fahie wurde verhaftet, als er sich in Miami im US-Bundesstaat Florida aufhielt. Die britischen Jungferninseln - Teil einer Inselgruppe in der Karibik - gehören zu den Überseegebieten des Vereinigten Königreichs.

Nach Angaben der US-Antidrogenbehörde DEA wurden bei der Aktion in Miami auch die Direktorin der Hafenbehörde der britischen Jungferninseln sowie deren Sohn verhaftet.