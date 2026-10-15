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DeutschlandtagDer Kanzler und die Junge Union – das könnte Ärger geben

Lesezeit: 4 Min.

Bereits 2025 kritisierte der JU-Vorsitzende Johannes Winkel (re.) auf dem Deutschlandtag die Politik von Bundeskanzler Merz (Mitte) deutlich.
Bereits 2025 kritisierte der JU-Vorsitzende Johannes Winkel (re.) auf dem Deutschlandtag die Politik von Bundeskanzler Merz (Mitte) deutlich.
Foto: Chris Emil Janssen/IMAGO

Friedrich Merz, Hendrik Wüst, Markus Söder – beim Deutschlandtag der Jungen Union treten sie alle auf. Die Parteijugend erwartet von ihnen Antworten auf die schweren Wahlniederlagen.

Von Robert Roßmann

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Es wird mal wieder ein politisches Großereignis. Mehr als tausend Gäste, rund 300 Delegierte und über hundert Medienvertreter haben sich zum Deutschlandtag der Jungen Union angemeldet, der Freitagabend im World Conference Center in Bonn beginnt. Bereits an diesem Abend wird Hendrik Wüst auftreten, am Samstag dann Friedrich Merz – und am Sonntag Markus Söder.

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