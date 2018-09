3. September 2018, 17:27 Uhr Junge Alternative Verfassungsschutz beobachtet AfD-Jugend

Niedersachsen und Bremen nehmen Junge Alternative wegen Nähe zur "Identitären Bewegung" ins Visier. Bundesinnenminister Seehofer sieht weiterhin keinen Anlass für Überwachung der gesamten Partei.



Von Jens Schneider und Ronen Steinke , Berlin

Ein knappes Jahr nach dem Einzug der rechtspopulistischen AfD in den Bundestag haben erstmals Verfassungsschutzämter beschlossen, Teile der Partei wegen extremistischer Tendenzen zu beobachten. Seit Jahren war dies immer wieder von Spitzenpolitikern anderer Parteien gefordert worden, nun kündigten in Niedersachsen sowie in Bremen die Landesämter für Verfassungsschutz an, man werde künftig den Jugendverband Junge Alternative (JA) in die Beobachtung aufnehmen. Die Folge ist, dass diese Gruppe dort mit geheimdienstlichen Mitteln überwacht werden kann. Bislang waren allenfalls Einzelpersonen aus der AfD als extremistisch beobachtet worden.

Nach den jüngsten Aufmärschen von Rechtsradikalen in Chemnitz, bei denen sich Spitzenpolitiker der AfD teils an der Seite von Neonazis oder Pegida-Aktivisten gezeigt hatten, forderten am Montag mehrere führende Bundespolitiker, noch weiter zu gehen und auch die gesamte Partei durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Die AfD sei weder bürgerlich noch patriotisch, sagte SPD-Chefin Andrea Nahles auf dem Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg. "Das ist eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden muss."

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte, es gebe "ideologische und personelle Überschneidungen nicht unerheblicher Art" des AfD-Nachwuchses mit der Identitären Bewegung. Diese werde in seinem Bundesland bereits seit 2014 beobachtet. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) deutete an, dass zumindest in seinem Land nun auch geprüft werde, den gesamten Landesverband der AfD zu beobachten. "Nach den jüngsten Ereignissen halte ich eine Prüfung, ob die AfD oder Teile von ihr vom Verfassungsschutz von Bund und Ländern zu beobachten sind, für dringlich und erforderlich", sagte auch Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU).

Innenminister Horst Seehofer (CSU) ließ mitteilen, dass er weiter keine Basis für eine flächendeckende Beobachtung der AfD durch den Bund sehe. Ein Sprecher seines Ministeriums sagte: "Dass einzelne oder vielleicht auch viele Anhänger lokal anders agieren, erlaubt noch nicht die Beobachtung der gesamten Partei."

Die AfD-Spitze protestierte erwartungsgemäß gegen die Maßnahmen in Niedersachsen und Bremen. "Wir sind eine demokratische Partei, die für einen starken Rechtsstaat eintritt", heißt es in einer am Montag verbreiteten Erklärung der Spitzen von Fraktion und Partei. Es habe bei den AfD-Veranstaltungen in Chemnitz keine Gewalt gegeben. Auch Angehörige der Jungen Alternative reagierten bereits; der Bundesvorsitzende Damian Lohr sagte: Man wolle rasch über die "Abgliederung" der Landesverbände Bremen und Niedersachsen entscheiden, was einer Auflösung gleichkäme.