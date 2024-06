Nach fünf Jahren im Hochsicherheitsgefängnis ist der Wikileaks -Gründer Julian Assange auf dem Weg in die Freiheit. Er soll sich in einem Anklagepunkt schuldig bekennen, gegen das US-Spionagegesetz verstoßen zu haben. Laut Berichten soll Assange zu gut fünf Jahren Haft verurteilt werden, die er aber bereits in Großbritannien verbüßt hat. Demnach müsste er keine neue Haftstrafe antreten.

Der Deal muss am Mittwoch noch von einem Gericht auf dem US-Außengebiet Nördliche Marianen im Westpazifik bestätigt werden, sagte Assanges Ehefrau Stella der BBC. „Sobald die Richterin es unterzeichnet hat, ist es formell real.“ Dann kann Julian Assange nach Australien zurückkehren.

SZ Plus Julian Assange : Ein freier Mann Erst gründete er Wikileaks, dann rüttelte er mit seinen Enthüllungen die Welt auf, legte sich mit den USA an und wurde weggesperrt. Jetzt darf er nach Hause. Julian Assange und die ambivalente Macht der radikalen Transparenz. Von Andrian Kreye, Georg Mascolo und Michael Neudecker

Stella Assange sagte der BBC: „Ehrlich gesagt ist es einfach unglaublich, es fühlt sich an, als wäre es nicht real.“

Flugzeug offenbar in Richtung Westpazifik gestartet

Julian Assange hatte das Gefängnis am Montag verlassen und war aus Großbritannien ausgeflogen. Das Flugzeug, in dem Assange laut Wikileaks sitzt, ist nach einem mehrstündigen Zwischenstopp in Bangkok offenbar in Richtung Westpazifik gestartet. Es soll am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) auf der Marianen-Insel Saipan landen.

Auf der Plattform „flightradar24“ war die Flugnummer VJT199, die Assanges Frau Stella und Wikileaks zuvor in sozialen Medien genannt hatten, die von Nutzern weltweit am meisten beobachtete Verbindung.

Gegen Assange wird seit 14 Jahren ermittelt, er saß fünf Jahre in Haft

Der Fall Assange begann vor fast 15 Jahren: Wikileaks hatte 2010 Hunderttausende als geheim eingestufte US-Militärdokumente über Washingtons Kriege sowie zahlreiche diplomatische Dokumente veröffentlicht. Die US-Regierung wirft Assange vor, mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material über US-Militäreinsätze im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Das werten die Ankläger aus den USA als Geheimnisverrat. Bei einer Verurteilung ohne eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft hätten Assange wegen Spionage bis zu 175 Jahre Haft gedroht.

SZ Plus Wikileaks-Gründer Julian Assange : Eine Chronologie des Falls Julian Assanges Seitdem Wikileaks im Jahr 2010 geheime US- Militärdokumente enthüllt hat, ist Assange ein unfreier Mann. International wird über seinen Aufenthalt verhandelt. Ein Überblick. Christina Lopinski, Carolin Werthmann

Seine Unterstützer sehen Assange dagegen als Journalisten, der mutmaßliche Kriegsverbrechen aufgedeckt hat. Menschenrechtsorganisationen, Journalistenverbände, Künstler und Politiker forderten seit Langem seine sofortige Freilassung.

Assange saß mehr als fünf Jahre im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London. Vor seiner Festnahme im April 2019 hatte er sich sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden entzogen. Diese hatten ihn zunächst wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden ins Visier genommen. Diese Anschuldigungen wurden später jedoch aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. In London saß er ohne Verurteilung im Gefängnis. Dort heiratete er auch seine Lebensgefährtin Stella, mit der er zwei Kinder hat.

Die USA hatten seine Auslieferung beantragt, dagegen hatte Assange zuletzt Berufung eingelegt. Eigentlich sollte darüber im Juli vor dem High Court in London verhandelt werden. Dieser hatte einem entsprechenden Antrag Assanges im Mai teilweise stattgegeben und damit eine unmittelbare Überstellung des 52-Jährigen an die USA abgewendet.