Wikileaks-Gründer:Julian Assange ist auf dem Weg in die Freiheit

Das jahrelange juristische Gezerre um Julian Assange findet wohl mit einem Deal sein Ende, der Wikileaks -Gründer ist laut seinen Unterstützern frei. Er wird sich noch diese Woche in einem Anklagepunkt schuldig bekennen, gegen das US-Spionagegesetz verstoßen zu haben. Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft wird damit seine Haft in Großbritannien beendet. Er könne dann nach Australien zurückkehren. Laut Wikileaks hat Assange sein britisches Gefängnis am Montag verlassen und ist aus Großbritannien ausgeflogen. Die Organisation veröffentlichte in der Nacht zum Dienstag bei X ein Video , das zeigt, wie er am Flughafen Stansted ein Flugzeug besteigt.

Er sei vom britischen High Court auf Kaution freigelassen worden und habe am Montagnachmittag seinen Flug angetreten, teilte Wikileaks bei X mit. „Dies ist das Ergebnis einer weltweiten Kampagne, die von Basisorganisationen, Aktivisten für die Pressefreiheit, Gesetzgebern und führenden Persönlichkeiten aus dem gesamten politischen Spektrum bis hin zu den Vereinten Nationen reichte“, heißt es in der Erklärung.

Detailansicht öffnen Das Bild aus einem Video von Wikileaks zeigt Assange noch am 25. Juni in London. (Foto: -/AFP)

Seine Ehefrau Stella Assange repostete den Clip und schrieb: „Julian ist frei!!!!“ Sie bedankte sich bei allen Unterstützern. „DANKE. DANKE. DANKE“, schrieb Stella Assange in Großbuchstaben.

Auch seine Mutter dankte den vielen Unterstützern, die sich jahrelang für ihn eingesetzt haben. „Ich bin dankbar, dass das Martyrium meines Sohnes endlich ein Ende findet“, zitierte der australische Sender ABC am Dienstag aus einer Mitteilung von Christine Assange. Das zeige, „wie wichtig und mächtig stille Diplomatie“ sei. „Viele haben die Situation meines Sohnes ausgenutzt, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen, daher bin ich den unsichtbaren, hart arbeitenden Menschen dankbar, die Julians Wohlergehen über alles andere gestellt haben“, erklärte sie weiter. „Die vergangenen 14 Jahre haben mich als Mutter offensichtlich stark gefordert, daher möchte ich Ihnen im Voraus dafür danken, dass Sie meine Privatsphäre respektieren.“

Hintergrund ist ein juristischer Deal zwischen Assange und der US-Justiz, die eine Auslieferung des Australiers in die Vereinigten Staaten beantragt hatte, davon nun aber absehen will. Laut Gerichtsdokumenten hat der 52-jährige Australier zugestimmt, sich in einem einzigen Anklagepunkt der Verschwörung zur Beschaffung und Weitergabe von als geheim eingestuften US-Verteidigungsdokumenten schuldig zu bekennen. Dies geht aus Unterlagen eines US-Bezirksgerichts der Marianeninseln hervor.

Assange soll dort am Mittwoch vor Gericht zu einer Anhörung erscheinen. Die Inselgruppe liegt im Westpazifik, nördlich von Assanges Heimat Australien, und gehören als Außengebiete zu den USA. Im Anschluss soll er nach Australien weiterreisen. Nach Berichten US-amerikanischer Medien soll Assange zu gut fünf Jahren Haft verurteilt werden, die er aber bereits in Großbritannien verbüßt hat. Demnach müsste er keine neue Haftstrafe antreten.

„Wahrheit und Gerechtigkeit“

In einem Video rief Assanges Ehefrau seine Unterstützer dazu auf, ihm nach der Freilassung zu helfen. „Wir beabsichtigen, einen Notfallfonds einzurichten für Julians Gesundheit und Genesung“, sagt Stella Assange in dem Clip, der in der Nacht zum Dienstag auf Youtube veröffentlicht wurde. „Ich bitte Euch, wenn Ihr könnt, einen Beitrag zu leisten und uns beim Übergang in diese neue Phase der Freiheit von Julian zu helfen.“

Das Video wurde den Angaben zufolge am 19. Juni aufgezeichnet. Darin steht Stella Assange vor dem Londoner Gefängnis Belmarsh, in dem Assange inhaftiert war. Wikileaks-Chef Kristinn Hrafnsson sagt: „Wenn Ihr dies seht, heißt das, dass er draußen ist.“ Über all die Jahre der Inhaftierung ihres Ehemanns habe sich eine Bewegung formiert, sagte Stella Assange. Sie unterstütze nicht nur ihren Ehemann, sondern auch die Werte, für die er stehe: „Wahrheit und Gerechtigkeit“.

Gegen Assange wird seit 14 Jahren ermittelt, er saß fünf Jahre in Haft

Der Justizfall begann vor fast 15 Jahren: Wikileaks hatte 2010 Hunderttausende als geheim eingestuften US-Militärdokumente über Washingtons Kriege sowie zahlreiche diplomatische Dokumente veröffentlicht. Die US-Regierung wirft Assange vor, mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material über US-Militäreinsätze im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Das werten die Ankläger aus den USA als Geheimnisverrat. Bei einer Verurteilung ohne eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft hätten Assange wegen Spionage bis zu 175 Jahre Haft gedroht.

Seine Unterstützer sehen Assange dagegen als Journalisten, der mutmaßliche Kriegsverbrechen aufgedeckt hat. Menschenrechtsorganisationen, Journalistenverbände, Künstler und Politiker forderten seit Langem seine sofortige Freilassung.

Assange saß mehr als fünf Jahre im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London. Vor seiner Festnahme im April 2019 hatte er sich sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden entzogen. Diese hatten ihn zunächst wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden ins Visier genommen. Diese Anschuldigungen wurden später jedoch aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. In London saß er ohne Verurteilung im Gefängnis. Dort heiratete er seine Lebensgefährtin Stella, mit der er zwei Kinder hat.

Die USA hatten seine Auslieferung beantragt, dagegen hatte Assange zuletzt Berufung eingelegt. Eigentlich sollte darüber im Juli vor dem High Court in London verhandelt werden. Dieser hatte einem entsprechenden Antrag Assanges im Mai teilweise stattgegeben und damit eine unmittelbare Überstellung des 52-Jährigen an die USA abgewendet. Auch die australische Regierung hatte sich für die Freilassung ihres Staatsbürgers eingesetzt.

US-Präsident Joe Biden weckte kürzlich etwas Hoffnung in diese Richtung. Er sagte auf die Frage, ob die USA ein australisches Ersuchen prüfen wollten, die Strafverfolgung gegen Assange einzustellen: „Wir erwägen das.“

Allerdings ist noch ungewiss, wie die Zukunft von Assange in Australien aussehen könnte. Weder sein Anwalt noch die australische Regierung haben sich bisher dazu geäußert. Der australische Ministerpräsident Anthony Albanese hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für die Freilassung von Assange eingesetzt. Er wollte jedoch nichts zu einem laufenden Verfahren sagen. „Premierminister Albanese hat sich klar geäußert - der Fall von Herr Assange hat sich zu lange hingezogen und es gibt nichts, was durch seine fortgesetzte Inhaftierung gewonnen werden könnte“, sagte ein Regierungssprecher.