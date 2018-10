15. Oktober 2018, 18:55 Uhr Ukraine Von Orange zu Marineblau

Julia Timoschenko meldet sich zurück auf der politischen Bühne. Sie will Präsidentin werden, in Umfragen liegt sie derzeit vorn.

Von Frank Nienhuysen

Allein steht sie auf der großen Bühne des Expo Centers, kein Pult, an dem sie sich festhalten könnte. Julia Timoschenko stützt sich auf die Karten in der Hand, ihre Notizen. Sie trägt ein marineblaues hochgeschlossenes Kleid, eine Brille mit sehr dunklem Rand, fast professoral wirkt die nüchterne Szenerie; die an die Wand geworfenen Schaubilder, das Vortragen von Zahlen und Bilanzen. Timoschenko versucht es wieder, diesmal mit einem anderen Image. Auf ihren stilbildenden, geflochtenen Haarkranz von einst verzichtet sie, moderner will ...