Aufruhr um Julia Sebutinde: Als einziges Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs bekennt sie sich öffentlich zum jüdischen Staat.

Von Bernd Dörries

Julia Sebutinde hatte vielleicht gedacht, sie sei unter Freunden, in ihrer Kirche in Kampala in Uganda, wo ein offenes Wort durchaus mal möglich sei. Am 10. August sprach die Richterin am Internationalen Gerichtshof vor den Gläubigen der evangelikalen Watoto-Gemeinde über das Verfahren, das gerade den Gerichtshof beschäftigt und auch die ganze Welt: die Klage Südafrikas, das Israel einen Genozid in Gaza vorwirft.