IsraelKlöckner zeigt klare Kante in alle Richtungen

Lesezeit: 5 Min.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) besucht den von Israel kontrollierten Teil des Gazastreifens.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) besucht den von Israel kontrollierten Teil des Gazastreifens. (Foto: Xander Heinl/Deutscher Bundestag/dpa)

In Israel kritisiert Bundestagspräsidentin Klöckner die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu – lässt sich aber gleichzeitig von der Armee den besetzten Gazastreifen zeigen. In Berlin hält das nicht jeder für eine gute Idee.

Von Valerie Höhne und Henrike Roßbach, Jerusalem, Berlin

Nun hat sie es also doch geschafft. Als erste deutsche Spitzenpolitikerin seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 ist Julia Klöckner in den Gazastreifen gereist, in jenen Teil, den die israelische Armee (IDF) auch nach dem Waffenstillstand weiterhin kontrolliert. Die deutsche Botschaft hatte ihr dem Vernehmen nach abgeraten, Klöckner aber ließ sich trotzdem hinfahren.

