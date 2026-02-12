Nun hat sie es also doch geschafft. Als erste deutsche Spitzenpolitikerin seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 ist Julia Klöckner in den Gazastreifen gereist, in jenen Teil, den die israelische Armee (IDF) auch nach dem Waffenstillstand weiterhin kontrolliert. Die deutsche Botschaft hatte ihr dem Vernehmen nach abgeraten, Klöckner aber ließ sich trotzdem hinfahren.
IsraelKlöckner zeigt klare Kante in alle Richtungen
Lesezeit: 5 Min.
In Israel kritisiert Bundestagspräsidentin Klöckner die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu – lässt sich aber gleichzeitig von der Armee den besetzten Gazastreifen zeigen. In Berlin hält das nicht jeder für eine gute Idee.
Von Valerie Höhne und Henrike Roßbach, Jerusalem, Berlin
