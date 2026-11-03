Die Schriftstellerin hat wegen beruflicher Überlastung vorzeitig ihren Richterposten abgegeben. Die Suche einer Nachfolge wird zum politischen Problem – denn die AfD hat eine Sperrminorität.

Ex-Verfassungsrichterin Julia Barbara Finck (besser bekannt als Schriftstellerin Juli Zeh) hier bei der Verkündung einer Entscheidung im Verfassungsgericht Brandenburg.

Der brandenburgische Sozialdemokrat Björn Lüttmann ist ein Mann mit hohem Talent zur Ausgeglichenheit. Das hilft ihm dabei, seine Fraktion seit März in der zweiten Koalition in zwei Jahren zu führen. Bis Anfang 2026 war sein Pendant der BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders. Seit dem damaligen Bruch regiert die SPD mit der CDU.