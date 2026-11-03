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LandesverfassungsgerichtJuli Zeh bringt Brandenburg in eine „missliche Lage“

Lesezeit: 3 Min.

Ex-Verfassungsrichterin Julia Barbara Finck (besser bekannt als Schriftstellerin Juli Zeh) hier bei der Verkündung einer Entscheidung im Verfassungsgericht Brandenburg.
Ex-Verfassungsrichterin Julia Barbara Finck (besser bekannt als Schriftstellerin Juli Zeh) hier bei der Verkündung einer Entscheidung im Verfassungsgericht Brandenburg.
Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Schriftstellerin hat wegen beruflicher Überlastung vorzeitig ihren Richterposten abgegeben. Die Suche einer Nachfolge wird zum politischen Problem – denn die AfD hat eine Sperrminorität.

Von Meredith Haaf, Berlin

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