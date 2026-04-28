Muss man sich einen verurteilten Völkermörder als gefühllosen Menschen vorstellen? Ganz so einfach ist das nicht, wie Ratko Mladić, 83, gerade demonstriert: Zumindest sich selbst gegenüber zeigt sich der frühere Oberbefehlshaber der bosnisch-serbischen Armee durchaus empathisch. Er wünsche dringend, aus der UN-Haftanstalt in Den Haag nach Serbien verlegt zu werden, teilen seine Anwälte mit. Sein Sohn Darko, der den Antrag mitunterzeichnet hat, erklärt, sein Vater sei nach einhelliger Ansicht der Ärzte todkrank, nachdem er zwei Wochen zuvor einen Schlaganfall erlitten habe. Man möge ihn bitte dringend zur weiteren Behandlung nach Serbien verlegen, in die Nähe seiner Familie.
Ratko MladićDer Massenmörder zeigt Mitgefühl – mit sich selbst
Lesezeit: 2 Min.
Der frühere Kommandeur der bosnisch-serbischen Armee wurde vom UN-Tribunal für Jugoslawien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt und sitzt seither in Den Haag ein. Nun möchte er zurück nach Serbien.
Von Tobias Zick
USA:"Jetzt bin ich wieder auf der Flucht"
Vor sechs Jahren ist Li Bing aus China in die USA geflohen – aus der Diktatur in ein freies Land. Seit Trump und seine ICE-Vollstrecker Menschen jagen, muss sie sich verstecken. Besuch bei einer Frau, die nicht fassen kann, in welchem Albtraum sie plötzlich lebt.
Lesen Sie mehr zum Thema