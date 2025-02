Von Karin Janker

Viel war in den vergangenen Wochen die Rede davon, wie es der AfD gelinge, gerade bei jungen Wählern so erfolgreich zu sein. Da wurde über mangelnde politische Bildung diskutiert und über erfolgreiche und weniger erfolgreiche Social-Media-Strategien, mit denen man junge Menschen erreicht oder auch nicht. Einige Politiker ließen sich gar dazu hinreißen, sich selbst Burger mampfend in Fast-Food-Ketten zu filmen – mutmaßlich, um noch ein paar Stimmen junger Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, deren natürliches Habitat sie dort offenbar vermuten.