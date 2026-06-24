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Umfrage der Tui-StiftungEuropas Jugend verliert an Vertrauen

Lesezeit: 2 Min.

Nur noch 53 Prozent Befragten geben an, dass Demokratie die beste Staatsform ist. 2018 waren es noch 67 Prozent.
Nur noch 53 Prozent Befragten geben an, dass Demokratie die beste Staatsform ist. 2018 waren es noch 67 Prozent. MASKOT/IMAGO

Junge Menschen blicken immer pessimistischer in ihre Zukunft und die ihrer Kinder, zeigt eine jährliche Umfrage. Das demokratische Fortschrittsversprechen habe für sie an Strahlkraft verloren.

Von Vinzent-Vitus Leitgeb

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Nur noch ein Viertel der 16- bis 26-Jährigen in Europa glauben, dass es ihrer Generation einmal besser gehen wird als der ihrer Eltern. Eine Mehrheit geht zudem davon aus, dass es den eigenen Kindern wiederum schlechter gehen wird als ihnen selbst. Vielen jungen Menschen ist es heute besonders wichtig, gesund und nicht arm zu sein sowie faire Chancen zu bekommen. Andere immaterielle Werte sind für sie unterdessen weniger relevant als für frühere Generationen: Nur noch knapp die Hälfte der jungen Menschen in Deutschland (53 Prozent) gibt an, dass Demokratie die beste Staatsform ist – 2018 waren es noch 67 Prozent. In der deutschen Gesamtbevölkerung liegt der Wert bei 70 Prozent.

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