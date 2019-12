Mit der ersten deutschen Jugendstrategie will die Bundesregierung junge Menschen mehr mitreden lassen und deren Interessen stärken. Die Strategie umfasse 163 Maßnahmen, sagte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag im Kanzleramt. Es gehe um Politik "mit, für und vor allen Dingen von der Jugend". So solle im nächsten Jahr das Programm "Starke Kinder- und Jugendparlamente" starten, zudem sei eine Bundesjugendkonferenz geplant. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, die Strategie müsse nun mit Leben erfüllt werden, dafür solle der Kabinettsbeschluss der Startschuss sein. Merkel und Giffey setzten sich im Kanzleramt mit Jugendlichen zusammen, um darüber zu sprechen, was sie umtreibt. Einige von ihnen hatten die Strategie miterarbeitet.