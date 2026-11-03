Was meinen Polizei, Sicherheitsbehörden und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, wenn sie von „jungen Männern aus dem migrantischem Milieu“ oder gar von „migrantischen Chaoten“ sprechen – und tragen sie damit zu Ressentiments gegen alle Menschen mit Migrationsgeschichte bei? Darüber wird seit dem Wochenende diskutiert, nachdem Randalierer die Demonstrationen der Initiative „Gen Z regelt“ zum Anlass für gewalttätige Ausschreitungen genommen hatten. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, hat am Dienstag in einem Interview mit dem Deutschlandfunk präzisiert, dass die Polizei mit dieser Täterbeschreibung keine riesengroße Bevölkerungsgruppe im Kopf habe. „Wir sprechen hier über junge Männer, die immer wieder auffallen“, sagte er.