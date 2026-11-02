Sie wollten Zeichen des Aufbegehrens setzen, im Gefühl, dass ihre Anliegen und Bedenken von der Politik überhaupt nicht gesehen werden, ob es nun um die Bildung oder die Wehrpflicht geht. So gingen am Samstag bundesweit in vielen Städten junge Menschen friedlich auf die Straße.

Als viele längst auf dem Heimweg waren, kam es in einigen Städten zu Krawallen. Beides gehört zu diesem Wochenende, nach dem die Sprecher der Bewegung sagen: „Gewalt war und ist niemals Teil unserer Bewegung“. Wie geht es nun weiter, und finden die Generationen zu einem Dialog? Zwischen Boomern und Gen Z gibt es mehr Gemeinsamkeiten, als viele denken, schreibt Sara Maria Behbehani in ihrem Kommentar.

Was hilft, wenn eine Branche von einer tiefen Krise erfasst wird? Teile der deutschen Industrie stehen schwer unter Druck. Nun sind in der Metall- und Elektroindustrie die Tarifverhandlungen für 3,7 Millionen Arbeitnehmer ins Stocken geraten. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung fordert Bertram Brossardt, seit 21 Jahren Chef der bayerischen Metall-Arbeitgeber, die Gewerkschaften zur Mäßigung auf und spricht sich für längere Arbeitszeiten aus. Allerdings gibt es auch in dieser Branche Betriebe, die boomen. Alexander Hagelüken und Bernhardt Peters fragten ihn, ob er die Lage nicht ein wenig zu schwarz malt.

Der amerikanische Präsident Donald Trump kann eigentlich gar nicht verlieren, zumindest bei Wahlen, denn wenn er doch verliert, dann erklärt er selbst, dass er nicht verloren hat. So zumindest hielt er es bisher, was nun die bevorstehenden Zwischenwahlen zum Kongress besonders interessant erscheinen lässt. Weil es aussieht, als könnten seine Republikaner bei diesen Wahlen, nun ja, ein wenig verlieren.

Die SZ bietet dazu aktuell und in den kommenden Tagen viele Reportagen, Nachrichten und Analysen an. Zum Wochenbeginn möchte ich Ihnen das Porträt von Adam Hamilton empfehlen, der populäre Kirchenmann könnte den konservativen Staat Kansas erstmals seit 1932 für die Demokraten gewinnen, wie Peter Burghardt aus den USA schreibt.

Was heute wichtig ist

Midterms: Demokratin Stevens unterstützt Republikaner Rogers. Überraschende Wendung: Abdul El-Sayed, der Kandidat der Demokraten sei zu radikal, findet die Abgeordnete Haley Stevens. Beim wichtigen Rennen um den Senatssitz von Michigan unterstützt sie jetzt Mike Rogers. Er gilt als Trump-Mann. Zum Newsblog zur US-Politik

Krieg in der Ukraine: Hacker lösen über Warn-App falschen Atomalarm aus. „Air Alert“ warnt die Menschen in der Ukraine vor drohenden Angriffen. Jetzt meldete die App einen Notfall, den es nicht gab. Die ukrainischen Behörden gehen von einem Hack aus. Auch die App des russischen Katastrophenschutzministeriums ist nach russischen Angaben Ziel eines massiven Cyberangriffs geworden. Zum Newsblog zu KI

Ilijana Jotowa gewinnt Stichwahl in Bulgarien. Bulgariens Präsidentin Ilijana Jotowa ist bei einer Stichwahl im höchsten Staatsamt klar bestätigt worden. Im Wahlkampf setzte sie sich für eine Friedenslösung für die Ukraine durch Verhandlungen mit Russland ein. Die Wahlbeteiligung war niedrig. Zum Artikel

Warnstreiks der IG Metall angelaufen. IG-Metall-Chefin Christiane Benner wirft den Arbeitgebern vor, bei den Beschäftigten „Unverständnis und Wut“ zu provozieren. Die Warnstreiks folgen auf zwei Verhandlungsrunden, in denen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften nicht aufeinander zubewegt hatten. Die Arbeitgeber haben eine Lohnsteigerung von 2,3 Prozent angeboten – doch die Inflation soll in der Zeit stärker steigen. Zum Artikel

Formel 1: Kimi Antonelli ist Weltmeister – der jüngste der Geschichte. Beim Großen Preis von Mexiko reicht dem 20-Jährigen Platz drei hinter Max Verstappen und Lewis Hamilton, um in seinem zweiten Formel-1-Jahr zu triumphieren. Damit löst er Sebastian Vettel als jüngster Champion ab. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Der Digitalgipfel der Bundesregierung startet. Beim Digitalgipfel werden heute in Berlin mehr als 1000 Teilnehmende zusammenkommen. Die Bundesregierung kann ihren Führungsanspruch in Europa wohl aber nicht unterstreichen. Derweil dringen Wirtschaftsverbände auf bessere Rahmenbedingungen. Auch wichtig: Eine neue Analyse stellt infrage, ob die Bundesregierung wirklich mehr Geld für Digitales ausgibt. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Was Europa von Südkorea lernen kann. Auf der Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft in Südkorea erklärt BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner, warum De-Risking kein Rückzug aus China ist, welche Lehren Deutschland aus Südkorea ziehen kann und warum die EU bei neuen Handelsinstrumenten die Sorgen ihrer Partner ernst nehmen muss. Zum Briefing