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Gewalt nach Gen-Z-Protesten„Jugendgewalt hört in der Regel von selbst wieder auf“

Lesezeit: 4 Min.

In Frankfurt haben junge Männer am Samstagabend in der Innenstadt 17 Geschäfte beschädigt und in fünf Fällen geplündert.
In Frankfurt haben junge Männer am Samstagabend in der Innenstadt 17 Geschäfte beschädigt und in fünf Fällen geplündert.
Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Was bringt Heranwachsende und junge Männer dazu, in Städten zu randalieren? Eine Kriminologin erklärt die Ursachen und fragt, warum Gewalt unsere Gesellschaft weniger interessiert, wenn sie beim Fußball geschieht.

Interview von Ronen Steinke, Berlin

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Randale in deutschen Innenstädten, Plünderungen: Die Proteste der Gruppe „Gen Z regelt“ sind mancherorts in Gewalt gekippt. Was lässt sich seriös über die Mechanismen sagen, die hinter dieser Eskalation stecken? Katrin Höffler, 49, begann ihre Karriere als Staatsanwältin in München. Heute arbeitet die Expertin für Jugendgewalt als Professorin an der Berliner Humboldt-Universität. Auch ist sie gerade zur Präsidentin der bundesweiten Kriminologischen Gesellschaft gewählt worden.

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SZ PlusVon Claudia Henzler

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