Der Anteil der Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auf einem Tiefststand angelangt. Zum Ende vergangenen Jahres waren 8,4 Millionen Menschen hierzulande zwischen 15 und 24 Jahren alt. Der Anteil der ab Mitte der Neunzigerjahre geborenen "Generation Z" an der Gesamtbevölkerung beträgt damit 10,1 Prozent, wie die Behörde am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Noch nie seit Beginn der Statistik im Jahr 1950 war diese Altersgruppe so klein wie im Jahr 2020. Mit Ausnahme des Jahres 2015 sind seit 2005 sowohl die absoluten Zahlen als auch der Anteil der Altersgruppe an der deutschen Gesamtbevölkerung stetig gesunken. Am höchsten war der Anteil der jungen Menschen mit jeweils 16,7 Prozent im Jahr 1982 und den zwei Folgejahren. 1983 lebten in Deutschland 13,1 Millionen 15- bis 24-Jährige. Das waren 4,6 Millionen Jugendliche mehr als im Jahr 2020.