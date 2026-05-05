Heranwachsende können die Gefahren von Tiktok, Instagram und anderen Plattformen genau benennen. Eine Mehrheit befürwortet eine Altersgrenze von 14 Jahren. Wichtiger ist ihnen aber etwas anderes.

Jugendliche in Deutschland unterstützen mehrheitlich ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige. Das zeigt eine neue repräsentative Umfrage, die Unicef Deutschland am Mittwoch veröffentlicht hat. Dafür wurden mehr als 1000 Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren befragt. 55 Prozent halten eine Altersgrenze für jüngere Kinder für sinnvoll. Ein pauschales Social-Media-Verbot für ihre eigene Altersgruppe lehnen sie dagegen deutlich ab.