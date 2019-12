Dann mache ich es eben selbst. Dieser leicht trotzige, aber auch von einer gesunden Portion Selbstvertrauen zeugende Satz könnte so etwas wie das Lebensmotto des in Berlin lebenden Syrers Ayman Hasan sein. Als der - geflohen vor dem Bombenterror des Assad-Regimes aus der Luft und der Gewaltherrschaft der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat am Boden - in Athen die horrenden Preise der wenig vertrauenerweckenden Schleuser hörte, entschließt er sich, es auf eigene Faust zu versuchen. Nach Nordeuropa wird er schon irgendwie kommen, zur Not halt zu Fuß. Ausgerüstet nur mit der Landkarten-App auf dem Smartphone und dem, was der damals 16-Jährige nach kurzer Internetrecherche für eine sinnvolle Wanderausrüstung hält.

Dann mache ich es eben selbst, diese Entscheidung trifft Hasan auch vier Jahre später, als er sich ohne Hilfe an einen Rechner setzt, um seine Fluchtgeschichte festzuhalten. Er schreibt sie erst auf Englisch, das er schon in Syrien lernte, übersetzt sich später selbst ins Deutsche. Schon am dritten Tag nach seiner Ankunft in Deutschland war Hasan in Göttingen auf ein Gymnasium gekommen, noch im selben Jahr schaffte er es, dort auch das Abitur abzulegen.

Seinem Buch "Haimat" merkt man natürlich an, dass hier kein Muttersprachler schreibt. Sondern einer, der zwar hochintelligent und hochambitioniert ist, aber noch ein Lernender. Das gilt für das Sprachliche, aber auch für Inhaltliches: Vor allem im ersten Teil, in dem er die Genese des syrischen Bürgerkriegs schildert, geraten Hasan teils Daten, Begrifflichkeiten oder Orte durcheinander. Die Einordnung mancher Akteure und Milizen mögen aus Sicht von Menschen aus den Rebellengebieten Nordsyriens Sinn ergeben, verwundern distanziertere Beobachter aber manchmal.

Dass "Haimat" nicht als Standardwerk zum syrischen Bürgerkrieg taugt, weiß Hasan. Trotz des Versuchs "kann ich nicht vollkommen objektiv an dieses Thema herantreten", schreibt er. Vor allem aber der zweite Teil, der Hasans Weg durch Mazedonien, Serbien und Ungarn nachzeichnet, gibt einen unverstellten Einblick in die Lebens- und Gefühlswelt minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge. Er berichtet von durchwachten Nächten bei Minustemperaturen und der emotionalen Eiseskälte mancher Polizeibeamte. In einem kurzen Interview am Ende des Buches erzählt er aber auch davon, wie schnell er in Deutschland angekommen ist. Dass kein Ghostwriter durch dramaturgische Effekte und falsche Emotionalisierungen Hasan die Authentizität wegredigiert hat, ist ein Gewinn. Der aufwiegt, dass man dem Selbermacher aber durchaus einen Lektor an die Seite hätte stellen können. (ab 13 Jahre)