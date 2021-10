Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin hat Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen. "Nachdem Daten von über zehn Millionen Kindern und Jugendlichen erhoben wurden, empfehle ich die Impfung den über 12-Jährigen heute allgemein und uneingeschränkt, ich werbe dafür so dringlich wie bei Erwachsenen", sagte Verbandspräsident Jörg Dötsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Risiko-Nutzen-Abwägung falle eindeutig zugunsten der Impfung aus. Das RKI meldete am Sonntag eine 7-Tage-Inzidenz von 72,7. Damit ist der Wert den fünften Tag in Folge gestiegen. Am höchsten war die Inzidenz in Thüringen (135,6), gefolgt von Sachsen (113,8) und Bayern (109).