Von Claudia Henzler, Stuttgart

Drei Oberbürgermeister aus Baden-Württemberg fordern als Antwort auf die Krawallnacht in Stuttgart und gewalttätige Auseinandersetzungen in Frankfurt ein soziales Pflichtjahr für junge Menschen, das entweder bei der Bundeswehr oder bei sozialen oder kulturellen Einrichtungen abgeleistet werden könnte, heißt es in einem offenen Brief an die Landesregierung, den Richard Arnold aus Schwäbisch Gmünd (CDU), Matthias Klopfer aus Schorndorf (SPD) und Boris Palmer aus Tübingen (Grüne) verfasst haben.

Die Chefs der zwischen 40 000 und 90 000 Einwohner zählenden Städte schreiben, dass sie "eine zunehmende Aggressivität und Respektlosigkeit von Gruppen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unseren Städten" beobachteten. Auch im Alltag seien Auseinandersetzungen von "einem schwäbisch gesagt unverschämtem ,Rotzbuben-Gehabe' und - in jüngster Zeit wachsend - auch von purer Gewaltbereitschaft" geprägt. Da die Mehrheit der "Krawallbrüder" in Stuttgart keine Geflüchteten waren, müsse man sich auch über die mangelnde Integration dieser jungen Männer Gedanken machen. "Wir glauben, dass die Wiedereinführung eines verpflichtenden Dienstes an der Gesellschaft dafür richtig wäre." In der direkten Begegnung könne "der junge Mensch" Respekt und Toleranz lernen. Das Pflichtjahr solle aber nicht nur für Männer, sondern "für alle jungen Menschen" gelten.

Zusätzlich wünschen sich die drei Kommunalpolitiker ein "Anreiz- und Sanktionssystem" für Geflüchtete. Flüchtlinge ohne Aussicht auf Anerkennung müssten eine Perspektive erhalten. Wer eine Ausbildung absolviert und eine Stelle bekommt, solle einfacher die Chance bekommen, ein Aufenthaltsrecht zu erwerben. Wer aber als Kleinkrimineller auffalle, solle zeitweise in die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes zurückgewiesen werden.