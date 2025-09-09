Die Hoffnungen auf einen Neustart bei der Grünen Jugend waren groß. Der alte Vorstand war im vergangenen Herbst gerade zurückgetreten – aus Ärger über einen zu wenig linken Kurs der Grünen, da traten Jakob Blasel und Jette Nietzard an. Erleichtert hörte die Parteispitze um den damaligen Kanzlerkandidaten Robert Habeck zu, wie sie versöhnliche Töne anschlugen. Ihr Ziel damals: die Grüne Jugend zu einem Ort zu machen, wo Jugendliche ihren Frust „konstruktiv in politische Aktivität umwandeln können“.

Doch es kam ganz anders. Nach mehreren misslungenen Posts und Auftritten in sozialen Medien kündigte zuerst Nietzard Ende Juli an, auf dem Bundeskongress der Grünen Jugend im Oktober nicht noch mal anzutreten. Überraschend kündigte am Dienstagabend auch Blasel an, auf dem nächsten Bundeskongress der Jugendorganisation nicht erneut anzutreten. Nach nur einem Jahr braucht die Grüne Jugend damit schon wieder ein neues Führungsduo.

Der frühere Aktivist kam mit seinen Klimathemen kaum durch

Es droht damit der nächste Neuanfang in schwierigen Zeiten. Die Jugendorganisation gilt als Stimmungsbarometer dafür, wie die Partei bei der jüngsten Wählergruppe ankommt. Zuletzt fielen die Werte miserabel aus. So erlebten die Grünen bei der Bundestagswahl bei Jungwählern von 18 bis 24 Jahren den größten Einbruch und machten ein Minus von 13 Prozent.

Blasels Abschiedsworte lassen zudem aufhorchen und stellen dem Berliner Politikbetrieb kein gutes Zeugnis aus. „Für mich hat der Rückzug persönliche Gründe“, sagt Blasel der Süddeutschen Zeitung. „So ein Posten ist lebenseinnehmend. Das geht nur für eine gewisse Zeit.“ Der 24-Jährige frühere Klimaaktivist will weiter studieren, sich aber auch künftig wieder für den Klimaschutz einsetzen – ob in der Politik, ist allerdings offen. „Ich werde mich weiter für Klimagerechtigkeit und Menschenrechte engagieren. Ich möchte für politische Veränderungen streiten.“ Blasel kritisiert: „Es wird in der Politik zu oft um den Machterhalt gerungen und zu selten um ein gemeinsames Ziel von politischer Veränderung. Das muss für mich immer im Vordergrund stehen.“

Blasel hatte versucht, als früherer Aktivist Klimathemen zu setzen, kam aber angesichts der immer neuen Personaldebatten bei der Grünen Jugendorganisation kaum durch. Der Streit um Blasels Co-Chefin überschattete die Arbeit des Spitzenduos. „Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, können zumindest keine Frauen mehr schlagen“, hatte Co-Chefin Nietzard nach einem Silvester-Unfall gepostet und zog Rücktrittsforderungen nach sich. Die wurden noch lauter als sie erklärte, dass sie sich freue, dass „der Mann von Franca Lehfeldt“ kürzertrete, „um ihr Karriere und Kind zu ermöglichen“, spottete sie nach der Bundestagswahl über den damals scheidenden FDP-Chef Christian Lindner. Niveaulos fanden das auch viele Grüne.

Ein Selfie dominiert das Netz und auch die Pressekonferenzen

Im Mai setzte sie noch einen drauf. Auf dem Weg in den Bundestag entstand ein Selfie, das zuerst das Netz, dann Grünen-Chatgruppen und schließlich auch Pressekonferenzen in der Hauptstadt dominierte. Nietzard trug ein dunkelgrünes Sweatshirt mit einem hellgrünen Akronym: „acab“. Ausgeschrieben: „All Cops Are Bastards“. Frei übersetzt: „Alle Polizisten sind Mistkerle.“ Das Verhältnis zur Parteimutter war endgültig zerrüttet.

Für Blasel war die große Bühne in Berlin nicht neu. Er gilt als eines der bekanntesten deutschen Gesichter der Klimabewegung „Fridays for Future“, übergab 2019 Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Brief mit Forderungen der Klimaorganisation. In dem Schreiben hieß es: „Die junge Generation will eine starke Klimapolitik sehen.“ Bei den Grünen wird ihm attestiert, wieder stärker zusammengeführt zu haben, was zuletzt immer weiter auseinanderdriftete: Parteijugend und Parteimutter, Grüne und Klimabewegung.

Bereits Mitte Oktober sollen auf dem nächsten Bundestreffen der Grünen Jugend Nachfolger gewählt werden. In den nächsten Tagen werden nach Angaben aus Parteikreisen mögliche Nachfolger ihre Kandidatur erklären.