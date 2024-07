Von Detlef Esslinger

Zu den Dingen, die es in der Süddeutschen Zeitung nicht mehr gibt, gehören das Ressort Innenpolitik sowie das Weihnachtssingen dieses Ressorts. Jahrzehntelang war es so: Immer am letzten Arbeitstag vor Weihnachten versammelten sich die Kolleginnen und Kollegen um den Tisch des Chefs und sangen ein Weihnachtsliederbuch ab, 50 Titel, gerne sämtliche Strophen. Man liebte diese Zusammenkunft oder man hasste sie. Auch wer sie hasste, wird ewig dankbar sein für die Teilnahme am Singen des Jahres 1995, also dem Dramolett, dessen Zeuge man sein durfte.