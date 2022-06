Das Jüdische Museum in Augsburg ist direkt an die monumentale Synagoge angeschlossen - eine der wenigen, die die Zeit des Nationalsozialismus weitgehend unbeschadet überstanden hat. Sie soll bis 2028 renoviert werden.

Barbara Staudinger hat als Chefin das Jüdische Museum Augsburg Schwaben in moderne Bahnen gelenkt und dem Haus zu mehr Bekanntheit verholfen. Nun geht sie nach Wien - und findet dort keine ganz leichte Ausgangsposition vor.

Von Florian Fuchs, Augsburg / Wien

Nicht einmal die Fleischpflanzerl mit Kartoffelpüree konnten sie aufhalten. Die hat Barbara Staudinger gerne gegessen, während ihrer Zeit in Augsburg, zur Mittagspause im Café Dichtl. Aber es ist auch den Augsburgern klar, dass Wien wie sonst kaum eine Stadt für das eine oder andere ordentliche Café bekannt ist, und deshalb gab es schlicht keine Argumente: Barbara Staudinger wollte zurück in ihre Heimatstadt, sie hat dort "ihren Traumjob" gefunden, wie sie sagt, in der ihrer Ansicht nach "schönsten Stadt der Welt".