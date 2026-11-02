Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu einer klaren Solidarität mit Jüdinnen und Juden in Deutschland aufgerufen und die Politik zum Kampf gegen Antisemitismus aufgefordert. Judenhass müsse ohne Hintertür und Vorbehalt in die Schranken gewiesen werden. „Wo über Koalitionen verhandelt wird und Regierungen gebildet werden, muss das Bedingung sein. Antisemitismus darf nirgendwo in Deutschland Einfluss auf die Regierungsarbeit bekommen“, sagte Steinmeier bei der Eröffnung der Jüdischen Akademie in Frankfurt am Main. Im Ringen um die Macht dürfe der Schutz jüdischen Lebens niemals zur politischen Verhandlungsmasse werden, so der Bundespräsident.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) ergänzte bei derselben Veranstaltung: In Berlin werde eine Partei nicht trotz, sondern wegen ihres Antisemitismus gewählt. Mit solchen Leuten koaliere man nicht. Das gelte ebenso wie für rechtsextreme Parteien. Anlass dieser Äußerungen sind Antisemitismusvorwürfe gegen die Linkspartei in Berlin, die dort gerade mit SPD und Grünen über eine Koalition verhandelt.

„Judenhass bleibt Judenhass, egal von welcher Seite er kommt, egal welchen Motiven er folgt“, sagte Steinmeier. „Wir erleben, dass Feinde der Demokratie an politischer Macht gewinnen.“ Man dürfe die friedliche Verteidigung unserer liberalen Demokratie nicht einigen wenigen überlassen, die sich immer wieder couragiert zu Wort meldeten. Courage und Widerständigkeit seien eine demokratische Pflicht für alle.

Die Jüdische Akademie ist eine neue Bildungsstätte des Zentralrats der Juden, sie wurde am Montag mit einem Festakt in Frankfurt eröffnet.