Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober haben Behörden in Deutschland gut 4300 Straftaten mit Bezug zum Nahost-Konflikt registriert, darunter fast 500 Gewalttaten. Die Zahlen nannte Justizminister Marco Buschmann am Sonntag beim Jüdischen Gemeindetag. "Wir wollen als jüdische Gemeinschaft, als Jüdinnen und Juden, von diesem Gemeindetag ein lautes Zeichen senden: Wir lassen uns nicht unterkriegen", betonte Zentralratspräsident Josef Schuster zum Abschluss. "Wir begegnen dem Hass, den wir auf den Straßen sehen, an den Universitäten, ja in der Mitte der Gesellschaft, mit Mut und Zusammenhalt." Unter dem Motto "Zusammen leben" hatten sich nach Veranstalterangaben mehr als 1400 Mitglieder jüdischer Gemeinden in Berlin getroffen. "Wir haben ein großes Fest der Jüdischkeit gefeiert", erklärte Schuster. Er wünsche den Teilnehmenden, dass sie mit diesem Zusammenhalt in ihre Gemeinden zurückkehrten und diesen Geist dort verbreiteten.