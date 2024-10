Das Potsdamer Rabbinerseminar Abraham Geiger Kolleg trauert um seinen Gründungspräsidenten Walter Jacob. Der Rabbiner sei am Sonntag im Alter von 94 Jahren im amerikanischen Pittsburgh gestorben, teilte der Rabbinische Leiter des Abraham Geiger Kollegs, Andreas Nachama, am Montag mit. Der 1930 in Augsburg in eine Rabbinerfamilie geborene Jacob emigrierte mit seinen Eltern nach der Machtergreifung der Nazis 1933 über England in die USA. Dort war er später mehr als 40 Jahre in einer jüdischen Gemeinde in Pittsburgh tätig, 1996 kehrte er nach Deutschland zurück und konzipierte als Vertreter des liberalen Judentums eine Rabbinerausbildung, die in das 1999 gegründete Abraham Geiger Kolleg an der Universität Potsdam mündete, die erste akademische Ausbildungsstätte für jüdische Geistliche in Deutschland nach der Schoah.