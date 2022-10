WittenbergDie mittelalterliche, antijüdische Schmähplastik an der evangelischen Stadtkirche Wittenberg wird nicht entfernt. Der Gemeindekirchenrat entschied sich endgültig für den Verbleib der umstrittenen "Judensau" an der Außenfassade, wie der Vorsitzender, Jörg Bielig, am Mittwoch mitteilte. Ein vom Kirchenrat einberufenes Expertengremium hatte sich zuvor gegen den Erhalt ausgesprochen. Der Bundesgerichtshof wiederum war der Ansicht, dass die Schmähplastik aus dem 13. Jahrhundert nicht entfernt werden muss. Durch eine Bodenplatte und einen Aufsteller sei das Schandmal in ein Mahnmal umgewandelt. Bielig erläuterte: "Wir sind uns des beleidigenden und obszönen Charakters der Schmähplastik bewusst, aber mit der künstlerischen Erweiterung durch das 1988 errichtete Bronzedenkmal, der Zeder und dem erklärenden Text auf einer Tafel in unmittelbarer Nähe des Bodenreliefs wandelt sich der Charakter dieses Ortes zu einer Mahnstätte."