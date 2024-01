In Deutschland hat die Zahl antisemitischer Straftaten dramatisch zugenommen. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, sagte am Donnerstag in Berlin, seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 habe das Bundeskriminalamt bis zum 22. Januar dieses Jahres 2249 antisemitische Straftaten erfasst. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr wurden laut Klein rund 2300 antisemitische Straftaten registriert. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, erinnerte daran, dass die Besuche von Gottesdiensten in Synagogen und jüdischen Veranstaltungen weniger geworden seien: "Jüdisches Leben ist weniger sichtbar geworden."