Die Arbeiterwohlfahrt ist 100 Jahre alt geworden. Sie wurde am 13. Dezember 1919 auf Initiative der Frauenrechtlerin und Sozialdemokratin Marie Juchacz gegründet. AWO-Bundesvorsitzender Wolfgang Stadler sagte am Freitag anlässlich eines Festakts, zu viele Menschen könnten am Wohlstand der Gesellschaft nicht teilhaben. Der Verband gehört zu den sechs Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege und wird nach eigenen Angaben bundesweit von rund 318 000 Mitgliedern, 74 000 Ehrenamtlern und 231 000 hauptamtlichen Mitarbeitern getragen.