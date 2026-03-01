Darf man jemanden bemitleiden, der auf einer Luxus-Insel am Persischen Golf lebt, mit Pool und hundertjährigen iberischen Olivenbäumen, die eigens importiert wurden? Mehr noch: Darf jemand, der so lebt, sich selbst bemitleiden? Spaniens ehemaliger König Juan Carlos I. jedenfalls, der 2014 abdankte und 2020 ins Exil nach Abu Dhabi ging, würde das Inselparadies nur allzu gerne wieder gegen einen Wohnsitz in Spanien eintauschen.
SpanienTrotz aller Skandale: Der Ex-König will heim
Lesezeit: 2 Min.
Juan Carlos I. möchte aus dem Exil zurückkehren. Die Konservativen halten das für eine gute Idee, seit neu veröffentlichte Dokumente dessen Verdienste um die junge Demokratie belegen. Für die spanische Monarchie jedoch wäre die Rückkehr eine schlechte Idee.
Von Patrick Illinger
Spanien:Rettete der König wirklich die junge Demokratie?
1981 versuchten Offiziere, in Spanien die Macht zu übernehmen. Geheim gehaltene Akten aus jener Zeit beleuchten die Rolle des damaligen Monarchen Juan Carlos I. Jetzt hat die Regierung die letzten Dokumente freigegeben.
Lesen Sie mehr zum Thema