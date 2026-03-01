Darf man jemanden bemitleiden, der auf einer Luxus-Insel am Persischen Golf lebt, mit Pool und hundertjährigen iberischen Olivenbäumen, die eigens importiert wurden? Mehr noch: Darf jemand, der so lebt, sich selbst bemitleiden? Spaniens ehemaliger König Juan Carlos I. jedenfalls, der 2014 abdankte und 2020 ins Exil nach Abu Dhabi ging, würde das Inselparadies nur allzu gerne wieder gegen einen Wohnsitz in Spanien eintauschen.