Juan Carlos regierte Spanien von 1975 bis 2014. Seine Einsetzung hatte noch der Diktator Francisco Franco verfügt, der König führte das Land aber nach dessen Tod in die Demokratie. 2014 bestieg Sohn Felipe VI. den Thorn.

Der frühere spanische König Juan Carlos I. hat sein Land verlassen, nachdem er seit längerer Zeit bei der eigenen Familie in Ungnade gefallen war, weil er in Finanzskandale und Affären verwickelt ist. Die spanische Justiz ermittelt gegen ihn, auch in der Schweiz laufen Untersuchungen.