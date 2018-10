7. Oktober 2018, 18:47 Uhr JU Bei den jungen Milden

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt auf dem Deutschlandtag der Jungen Union als weltenlenkende Staatsfrau auf - aber auch mit einer kleinen Prise Selbstkritik.

Von Peter Burghardt , Kiel

Neben blauen Socken hat Paul Ziemiak, Bundesvorsitzender der Jungen Union, der Bundeskanzlerin auch eine Öljacke geschenkt. Merkel deutete dies als Zusicherung, dass man sie nicht im Regen stehen lassen würde. (Foto: Carsten Rehder/dpa)

Wenn Angela Merkel eines Tages auf all das zurückblickt, was sie in ihrem politischen Leben an seltsamen Dingen bekommen hat, dann wird sie auch dies finden: Socken. Blaue Socken. Mit Initialen und Erinnerung an diesen Deutschlandtag 2018 der Jungen Union.

Die Socken stammen wie der JU-Vorsitzende Paul Ziemiak aus dem Sauerland. Bei der feierlichen Überreichung am Rednerpult in der Kieler Arena macht die Bundeskanzlerin neben Ziemiak kurz ein Gesicht, das in Ansätzen an ihr Gesicht neben Horst Seehofer beim CSU-Parteitag ...