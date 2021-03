Von Patrick Wehner

Das Wiener Magazin biber und die jetzt-Redaktion, das junge Online-Magazin der SZ, werden noch enger zusammenarbeiten. Bereits seit 2016 gibt es eine inhaltliche Kooperation: Ausgewählte Texte, die erst bei biber erschienen sind, werden auch auf jetzt.de veröffentlicht. Seit März können nun auch Praktikantinnen und Praktikanten, die bei biber in der sogenannten "Biber-Akademie" eine mehrmonatige Ausbildung durchlaufen, im Anschluss bei jetzt ein Folgepraktikum machen. In dieser Akademie werden junge Journalistinnen und Journalisten ausgebildet, sie versteht sich als Talentepool und hilft ihren Stipendiatinnen und Stipendiaten, Fuß in der Medienwelt zu fassen.

Was ist biber?

Biber (der Name hat nichts mit dem Tier zu tun, sondern ist Türkisch und Serbokroatisch für Pfeffer bzw. Pfefferoni) ist eine österreichische Zeitschrift, die acht Mal im Jahr erscheint. Das Magazin aus Wien wird vor allem von jungen Journalistinnen und Journalisten produziert, die Migrationshintergrund haben. Ein Aspekt, der in der Medienwelt in Deutschland und Österreich wichtig ist. Weil: Viele Redaktionen sind nicht divers, und das bedeutet auch, dass wichtige Blickwinkel für eine demokratische Gesellschaft fehlen, schon alleine in der Auswahl und Diskussion über Themen. Ausschlaggebend für die Zusammenarbeit mit biber war und ist für das jetzt-Redaktionsteam aber etwas anderes - der Journalismus, den die Kolleginnen und Kollegen aus Wien machen.

Ein Beispiel: "Die Ausländer der Oberschicht", eine Reportage über teure internationale Privatschulen. Jede und jeder kennt Vorurteile und Klischees über sogenannten Brennpunktschulen in einkommensschwachen Großstadtvierteln. Aber wie viele haben sich schon mal gefragt, wie gut Kinder und Jugendliche von renommierten Privatschulen "integriert" sind? Oder wie stark der Faktor dickes Eltern-Konto beeinflussen kann, wie erfolgreich diese Kinder und Jugendliche in der Schule sind? Eben, wenige. Und biber.

Biber porträtierte auch schon den Zwiespalt junger Muslime, die sich nach außen strikten Verhaltensregeln fügen, aber natürlich genauso Lust auf Verbotenes, auf Grenzüberschreitungen und ein wildes, individuelles Leben haben, wie die meisten Menschen in ihrem Alter. Beide Texte helfen dabei, Stereotype zu brechen. Beide erschienen ebenfalls auf bei jetzt und haben das journalistische Angebot damit bereichert.

Warum ist jetzt die Zusammenarbeit wichtig?

Als jetzt die Kooperation mit biber 2016 startete, war das Ziel, das journalistische Angebot damit noch breiter, besser und diverser zu machen.

Perspektiven abzubilden, die innerhalb der jetzt-Redaktion noch immer unterrepräsentiert sind. Von Menschen, deren Eltern oder Großeltern nicht in Deutschland oder Österreich geboren wurden. Von Menschen mit Flucht- und Diskriminierungserfahrung. Aber auch von Menschen, deren Eltern nicht Lehrer und Anwältinnen sind, sondern vielleicht Schichtarbeiterinnen in einer Fabrik oder Reinigungskräfte in einer Schule.

Diese Perspektiven sind für Medienhäuser wichtig und das jetzt-Team will sie fördern. Die Zusammenarbeit bei der Ausbildung ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg.