25. Oktober 2018, 18:46 Uhr Joseph Wu "Taiwan steht an der Front"

Der Außenminister erklärt, warum China den de facto unabhängigen Inselstaat am liebsten von der Landkarte tilgen würde - und sich zugleich so sehr vor ihm fürchtet.

Interview von Kai Strittmatter

Taiwan, die oft vergessene Insel, einer der großen potenziellen Krisenherde der Zukunft, ist zurück im Scheinwerferlicht in Washington und Peking. Für Pekings Führer ist das Schicksal Taiwans ohnehin "Kerninteresse", ein nationaler Fetisch - wichtiger als fast jedes andere Thema. Die "Republik China auf Taiwan" ist seit dem Ende des chinesischen Bürgerkriegs 1949 de facto ein unabhängiger Staat, wird auf Druck Pekings international aber kaum anerkannt. Die zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China über den Handel, das Südchinesische Meer und Waffenverkäufe haben Taiwan auch wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit in Washington gerückt. Der amerikanische Präsident Donald Trump und seine Leute sehen in Taiwan eine ihrer Trumpfkarten, Pekings Zorn darüber ist groß. Chinas Druck auf Taiwan wächst. Der 63 Jahre alte Joseph Wu begann seine Karriere einst als Akademiker, seit Februar 2018 ist er Außenminister in der Regierung von Präsidentin Tsai Ing-wen. Wu und Tsai sind Mitglieder der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP), die wegen ihrer Wurzeln in der taiwanischen Unabhängigkeitsbewegung von Peking traditionell mit Misstrauen betrachtet wird.

SZ: Minister Wu, Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping ist der mächtigste Führer Chinas seit Langem. Er spricht oft von der Wiedervereinigung mit Taiwan, es scheint einer seiner innigsten Wünsche zu sein.

Joseph Wu: Die Lage für uns wird schlimmer. Das hat damit zu tun, dass China stärker wird, militärisch, politisch und wirtschaftlich. Chinas Führer haben nun Einfluss auf der Weltbühne, und sie benutzen diesen Einfluss gegen Taiwan. Außerdem übt China zunehmend Druck aus auf Privatfirmen, auf Fluglinien zum Beispiel. Sie zwingen sie dazu, den Namen "Taiwan" von ihrer Webseite zu nehmen und statt dessen zum Beispiel "Taiwan (China)" zu schreiben.

China tilgt Taiwan Schritt für Schritt von der Landkarte.

Ja. Der Druck ist größer geworden. Der Grund ist: Chinas Führer scheinen intern unter Druck zu stehen. Sie fühlen sich genötigt, in Sachen Taiwan Flagge zu zeigen. Also versuchen sie, der Welt zu sagen, dass Taiwan ein Teil Chinas ist.

Will Xi Jinping derjenige sein, der die Wiedervereinigung mit China zu seinen Lebzeiten vollbringt?

Manche Beobachter sehen das so. Eigentlich gibt es eine Menge anderer Dinge, die Chinas Führer Sorgen bereiten sollten: die Konsolidierung ihrer Macht, das langsamere Wachstum der Wirtschaft, die wachsende Unzufriedenheit in der Gesellschaft, die Lage der ethnischen und religiösen Minderheiten, auf die China mit wachsender Unterdrückung reagiert, gegen die Christen zum Beispiel, aber auch gegen Xinjiangs Uiguren oder gegen die Buddhisten Tibets. Wir dachten, Taiwan sei da nicht ihre Priorität. Andererseits könnte gerade das wachsende Interesse Pekings an Taiwan ein Zeichen für die zunehmend schwierige innenpolitische Lage in China sein.

Leuchtturm der Demokratie an der Grenze zu China: die Insel Taiwan mit ihrer Hauptstadt Taipeh. (Foto: Lam Yik Fei/Bloomberg)

Inwiefern?

Bei autoritären Staaten ist es gemeinhin so: Wenn intern etwas schiefläuft, dann brauchen sie einen Sündenbock. Taiwan könnte dieser Sündenbock für Peking sein, wenn eines Tages die Schwierigkeiten zu groß werden. Das macht uns Sorgen. Es könnte sein, dass sie denken, sie könnten uns einfach überwältigen.

Taiwan verliert nun auch die letzten seiner diplomatischen Verbündeten: Zuletzt wechselten El Salvador, Burkina Faso und die Dominikanische Republik ins Lager der Volksrepublik China.

Ja, das sind Rückschläge für uns. Wir brauchen unsere diplomatischen Alliierten, weil sie für uns die Stimme erheben, egal ob bei den Vereinten Nationen oder in der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo wir gerne mitarbeiten würden. Wir spüren gleichzeitig aber auch mehr und mehr Unterstützung von gleichgesinnten Ländern, Ländern wie den USA, Japan, Australien, England oder Deutschland.

Werden Sie auch bald den Vatikan verlieren, Ihren letzten politisch bedeutsamen Alliierten? Der Vatikan hat gerade ein historisches Abkommen mit Peking geschlossen über die Benennung von Bischöfen in China.

Der Vatikan war uns gegenüber immer während der Verhandlungen sehr transparent und offen, sie haben uns immer auf dem Laufenden gehalten. Und sie versichern uns, dass das ein Abkommen religiöser Natur ist, kein politisches.

China ist mächtig, China ist wichtig. Warum sollte die Welt sich um Taiwan scheren?

Zuallererst, weil Taiwan eine lebendige Demokratie ist. Viele Länder möchten nicht erleben, dass Chinas Macht eine Demokratie zerstört. Taiwan steht an der Front. Wenn Taiwan fällt, dann könnten andere als Nächstes dran sein. Viele fragen sich: Wann und wo hat Chinas aggressives Vorgehen ein Ende? Sehen Sie sich das Vorrücken Chinas im Südchinesischen Meer an. China scheint die ganze Region unter seine Kontrolle bekommen zu wollen.

Joseph Wu, 63, studierte in Taiwan und den USA Politikwissenschaft, ehe er im Jahr 2002 in die reale Politik wechselte. Seit Februar 2018 ist er Außenminister seines Landes, das international kaum als Staat anerkannt ist. (Foto: Billy H.C. Kwok/Bloomberg)

Peking scheint dabei ziemlich erfolgreich zu sein.

Genau. Zuerst hat China einige der Felsen dort militarisiert, dann schickten sie Kampfflieger und Kriegsschiffe, um dort zu patrouillieren. Aber es gibt nun Reaktionen. Die Frequenz, mit der die US-Marine Schiffe in die Region schickt im Rahmen ihrer "Freedom of Navigation"-Operationen hat zugenommen. Aber auch Großbritannien, Frankreich, Japan und Australien schicken Schiffe.

Und warum halten Chinas Nachbarn still?

Sie haben Angst, dass sie der Zorn Pekings trifft, wenn sie den Mund aufmachen. Und sie wollen Geschäfte mit China machen. Gleichzeitig hoffen sie auf die USA und deren Präsenz in der Region.

Taiwan kauft zunehmend Waffen in den USA ein.

Ja, unsere Kooperation mit den USA wird enger.

Man konnte in Taiwan viele Hurra-Schreie über US-Präsident Donald Trump vernehmen. Trumps Leute attackieren China mittlerweile scharf - und loben Taiwan über den grünen Klee. Glauben Sie wirklich, Sie können sich auf Trump verlassen?

Seit Trumps Amtsantritt ist unser Verhältnis zu den USA sehr gut. Wir arbeiten aber nicht nur mit Präsident Trump zusammen, sondern auch mit vielen seiner Leute, mit dem Vizepräsidenten oder mit dem Nationalen Sicherheitsrat. Unwahrscheinlich, dass es da zu einer 180-Grad-Wende kommen sollte.

Trump ist ein Spieler. Einer, der Autokraten mehr zu lieben scheint als demokratische Führer. Kann eine Kooperation mit seiner Regierung wirklich eine wertebasierte sein?

Warnung an USA Die Wortwahl im schwelenden Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China wird zunehmend martialischer: Bei seiner Eröffnungsrede zum Xiangshan Forum, einer Militärkonferenz in Peking, warnte der chinesische Verteidigungsminister Wei Fenghe am Donnerstag davor, Chinas "Kerninteressen" in Taiwan herausfordern. Die Insel steht unter dem Schutz der USA. "Es ist sehr gefährlich, bei diesem Thema wiederholt China in Frage zu stellen", sagte Wei. "Wenn irgendjemand jemals versucht, Taiwan von China zu trennen, wird Chinas Militär entschlossen handeln und wir werden jeden Preis zahlen, der bezahlt werden muss." In den vergangenen Wochen sind Amerikaner und Chinesen immer wieder aneinandergeraten. Zum einen im Handelsstreit - beide Staaten haben Milliardenzölle verhängt - zum anderen aber auf See. Erst vor drei Tagen hatte die amerikanische Marine zwei Kriegsschiffe durch die Straße von Taiwan fahren lassen. Zuvor war im Südchinesischen Meer beinahe eine amerikanische Patrouille mit einem chinesischen Boot kollidiert. Im vergangenen Monat verweigerte China einem US-Kriegsschiff das Anlegen im Hafen von Hongkong. SZ

Ich kann nur sagen, dass unser Verhältnis wunderbar ist. Besser als jemals zuvor. Vizepräsident Mike Pence hat Taiwan in einer Rede neulich mehrfach erwähnt, und immer als positives Beispiel.

Trump hat einen Handelskrieg gestartet gegen China. Da stehen Sie im Zentrum des Sturms.

Wir treiben Handel mit China.

Mehr als jeder andere.

Ja, China ist unser Handelspartner Nummer eins, vierzig Prozent unserer Exporte gehen nach China und 80 Prozent unserer Investitionen. Natürlich wird ein Handelskrieg uns treffen, direkt oder indirekt.

Die große Abhängigkeit Taiwans vom Festland war einer der Gründe für den Sturz der alten Regierung und für die Wahl Ihrer Regierung. Ihre Präsidentin Tsai Ing-wen hat versprochen, diese Abhängigkeit zu verringern, aber die Zahlen ändern sich kaum.

Wir sehen eine gewisse Diversifizierung, der Handel mit Süd- und Südostasien, mit Japan, Australien oder Europa nimmt zu. Aber wahrscheinlich braucht es eine größere Kraft, um den Trend zu brechen. Eine Kraft wie Trumps Handelspolitik.

Der wachsende Einfluss Chinas und verdeckte Einflussoperationen durch Peking werden mittlerweile auch in Australien, in den USA und in Europa diskutiert. Wie sieht das in Taiwan aus?

Die Desinformationskampagnen Chinas beschäftigen uns tagein, tagaus. Sie überschwemmen uns mit Fake News, die nur ein Ziel haben: Taiwans Demokratie zu treffen, die politische Stabilität hier zu erschüttern. Es gelang ihnen auch eine Weile lang, Aufruhr zu säen, aber mittlerweile versuchen wir immer, schnell und effektiv Dinge klarzustellen.

Taiwan war bis vor drei Jahrzehnten auch eine Diktatur, eine nationalistische. Warum hat der Übergang zur Demokratie hier geklappt?

Taiwans historische Erfahrung ist eine besondere. Wir hatten einen friedlichen Übergang. Die Mächtigen waren damals bereit, mit den Kräften von unten, den Kräften für den Wandel, zusammenzuarbeiten. Mittlerweile hatten wir jetzt schon drei Mal einen friedlichen Machtwechsel in Taiwan. Das ist für diese Region hier vorbildlich.

Es stehen Kommunalwahlen an im November. Erwarten Sie neue Einmischungsversuche Pekings?

China hat schon immer versucht, in den demokratischen Prozess in Taiwan einzugreifen. Der Hauptgrund ist, dass China nicht demokratisch ist. Sie hassen es, dass wir ein Vorbild in Sachen Demokratisierung sind. Wir sind ein Modell, das allen zeigt: Wenn Taiwan demokratisch sein kann, dann könnte China natürlich genauso gut demokratisch sein.