José Andrés, Chef der Hilfsorganisation World Central Kitchen, bei einer Konferenz in New York. Der gebürtige Spanier begann seine Karriere in den USA mit einem Restaurant.

Von Fabian Fellmann

In Israel und in Gaza würden alle gleich gern Falafel und Hummus essen, sagte José Andrés vor Kurzem. So naiv, wie das klingen mag, ist der Sternekoch aus Washington nicht. In dem Interview mit NBC sagte er auch, einen Hype um sich und seine Hilfsorganisation "World Central Kitchen" vermeiden zu wollen. Sowohl in Israel als auch in Gaza verteilten seine Leute Mahlzeiten an Bedürftige, es sei eine hochkomplexe Situation.