In diesen Tagen will Jordanien das Jubiläum seiner Gründung vor 100 Jahren begehen. Doch eine Palastrevolte trübt das Ansehen von König Abdullah - der sich nun mit dramatischen Worten ans Volk wendet.

Von Moritz Baumstieger, München

Anrufe von Staatschefs aus der ganzen Welt, auch vom mächtigsten unter ihnen, US-Präsident Joe Biden. Ein Brief an das eigene Volk, vor Pathos triefend, ein einmalig bewilligter Feiertag für alle Untertanen: An diesem Sonntag wird Abdullah II. von Jordanien das Jubiläum der Gründung seines Staates vor 100 Jahren begehen. Und bei rein oberflächlicher Betrachtung könnte man meinen, es wird ein Jubeltag für den König.

Unter der vom Ausland meist als ruhig wahrgenommenen Oberfläche seines Staates rumorte es jedoch. Und zwar so stark, dass die Telefone in Abudllahs Palast nun nicht etwa klingeln, weil Gratulanten dem Regenten, seiner Familie und seinen zehn Millionen Untertanen das Beste wünschen wollen. Sondern weil sie einem bedrängten Verbündeten den Rücken stärken möchten - und gerne wüssten, was da nun eigentlich los ist in Amman.

In Abdullahs Brief ans Volk kann man einiges dazu lesen: Nicht nur erwartbare Worte wie "Stolz" und "Vaterland" kommen vor, sondern auch "Wut", "Schock" und "Pein". So versucht der 59-jährige Regent seinen Bürgern zu erklären, dass ein eskalierter Familienstreit im Herrscherhaus Jordanien nicht in seiner Existenz bedroht. "Die Herausforderung der letzten Tage war nicht die schwierigste oder gefährlichste für die Stabilität unseres Heimatlandes", schreibt der König. "Aber sie war für mich die schmerzhafteste."

Der Außenminister schwadroniert über eine ausländische Verschwörung

Die Zeilen gehören zu den wenigen Informationen, die Jordanier derzeit zu der Angelegenheit erfahren. Am Samstag hatte zunächst eine US-Zeitung über einen angeblichen Putschversuch berichtet, den der Halbbruder Abdullahs, der ehemalige Kronprinz Hamza bin Hussein, angeführt haben soll. Es dauerte mehr als einen Tag, bis der Hof reagierte. Dann bestätigte Außenminister Ayman Safadi die Berichte im Groben und schwadronierte über ausländische Mächte, die in die Konspiration verwickelt gewesen sein sollen.

Hamza selbst veröffentlichte zunächst Videos, in denen er angab, unter Hausarrest zu stehen. Davon wenig beeindruckt ließ er durchblicken, was er von der Regierungsführung des Halbbruders hält: Seit bald 2o Jahren erodiere das Land, von Korruption und Misswirtschaft geplagt. Am Montagabend dann schien Abdullah den im Volk populären Halbbruder zur Räson gebracht zu haben. In einer Erklärung des Hofes hieß es, Hamza habe dem König seine Loyalität versichert. Seither wird die Affäre totgeschwiegen - zumindest in Jordanien. Dienstagfrüh trat eine strikte Nachrichtensperre zu dem Thema in Kraft. Mittlerweile ist das Menschenrechtsbüro der UN auf den Fall aufmerksam geworden. Sprecherin Marta Hurtado äußerte am Freitag "Besorgnis" wegen des Mangels an Transparenz in Hamzas Fall.

Die Gelegenheit, seine Untertanen persönlich zu umwerben, ließ Abdullah verstreichen, seinen Brief trugen Nachrichtensprecher vor. Durch allzu große Volksnähe ist der Mann mit dem grauen Zehntagebart bislang ohnehin nicht aufgefallen. Als er 1999 das Amt übernahm, kursierten in Jordanien viele Witze über sein schlechtes Arabisch. Sein Vater hatte seine Mutter - eine Engländerin - am Filmset kennengelernt. Bei Dreharbeiten für das Wüstenepos "Lawrence von Arabien" hatte König Hussein Armeeeinheiten als Statisten zur Verfügung gestellt. Weite Teile seiner Kindheit und Jugend verbrachte Abdullah in der Heimat seiner Mutter und den USA. Wirklich enge Bande zu den alteingesessenen Stämmen - die neben palästinensischen Flüchtlingen die zweite große Bevölkerungsgruppe stellen - hat er auch nach Amtsantritt nicht geknüpft.

Wenn der Staat versagte, war Hamza vor Ort, um sich die Klagen der Bürger anzuhören

Ganz anders bei Hamza. Er erinnert viele Jordanier schon wegen der äußerlichen Ähnlichkeit mit König Hussein an Zeiten, in denen der Staat für Arbeitsplätze, Gesundheitsvorsorge und billigen Wohnraum sorgte. Dass Abdullah seinem Halbbruder 2004 den Titel als Kronprinz entzog und an seinen eigenen Sohn weiterreichte, scheint Hamza in den vergangenen Jahren immer stärker beschäftigt zu haben. Jedenfalls begann der heute 41-Jährige an Treffen der Stammesoberen teilzunehmen, stellte Mitglieder einflussreicher Familien in seinem Stab an. So war es beispielsweise kein Zufall, dass Hamza vor Ort war, als im März in der Stadt Salt Opfer der Corona-Pandemie zu Grabe getragen wurden. Gestorben waren sie, weil der Intensivstation des Krankenhauses der Sauerstoff zur Beatmung ausgegangen war. Eine Schlamperei, die sinnbildlich für die Misswirtschaft im Land stand und die Wut vieler Bürger anfachte.

Detailansicht öffnen Fallschirmspringer - und auch politisch eher wagemutig: Prinz Hamza, der Halbbruder des jordanischen Königs, äußerte zuletzt Kritik. (Foto: KHALIL MAZRAAWI/AFP)

Als der Stabschef der jordanischen Streitkräfte Prinz Hamza am Samstag aufsuchte, um ihn unter Hausarrest zu stellen, sagte er explizit, dass Hamza solche Veranstaltungen meiden solle - da hier zu laute Kritik am Herrscherhaus geäußert werde. Dass Hamza die Politik seines Bruder ablehnt, ist jedoch kein Geheimnis. Abdullah setzte in den zwanzig Jahren seiner Herrschaft auf eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Er versuchte, bei der Weltbank, privaten Kreditgebern und beim Internationalen Währungsfond mit Austeritätsstreben zu punkten.

Während im Großraum Amman eine herrschernahe Clique von Geschäftsleuten profitierte, wuchs anderswo die Not. Steuern stiegen, Subventionen auf Grundnahrungsmittel, Benzin und Wohnraum wurden reduziert, die Arbeitslosigkeit stieg auf zuletzt 24,7 Prozent. Zumindest ist das die offizielle Zahl. Analysten gehen eher von Werten um die 40 Prozent aus. Appelle, nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das autoritäre Herrschaftsmodell zu reformieren, ignorierte Abdullah hingegen.

An den Wahlen im vergangenen Jahr beteiligte sich gerade mal ein Drittel der Berechtigten, seit 2018 gehen Unzufriedene eher auf die Straße. Bei manchen Protesten riefen Teilnehmer sogar Slogans, die den Anspruch von Abdullahs Familie auf Jordanien infrage stellten: Die Haschemiten sind zwar eine der am längsten regierenden Dynastien der arabischen Welt - doch eigentlich lag ihr Herrschaftsgebiet in Saudi-Arabien. Der Clan führt seine Linie bis auf Prophet Mohammed zurück, als dessen Nachkomme in 41. Generation sich Abdullah begreift. Mehr als 700 Jahre regierten die Haschemiten in Mekka, bis sie von dem Clan der Saud vertrieben wurden. Das Königreich Jordanien, dessen 100. Geburtstag Abdullah nun feiern will, überließen die britischen Kolonialherren seiner Familie nach dem ersten Weltkrieg eher als Trostpreis.

Die Erklärungen des Hofes werfen Fragen auf

Abdullahs Politik organisierte lange ein Mann namens Bassem Awadallah mit - als Finanzminister, Hofchef und zuletzt als Kontaktmann in Saudi-Arabien. Und obwohl er als Nachkomme palästinensischer Flüchtlinge und neoliberaler Geschäftsmann ziemlich genau für das Gegenteil des nostalgischen Jordanien steht, das Hamza verkörpert, soll er laut der Angaben des Hofes dessen engster Mitverschwörer gewesen sein. Diese angebliche Allianz wirkte auf viele eher merkwürdig - genau wie die Behauptungen der Regierung zu ausländischer Unterstützung. Abdullah habe eher versucht, so die Vermutung, , einen vollkommen außer Kontrolle geratenen Familienstreit zu nutzen, um auch andere unliebsam gewordene politische Akteure kaltzustellen.

In seinem Brief an die Bürger teilte Abdullah noch mit, der rebellische Halbbruder befinde sich nun in Obhut seiner Familie. Jordanien aber werde standhaft bleiben, "geleitet von der Entschlossenheit, die Nation zu verteidigen, geeint im Umgang mit Widrigkeiten". Aber auch angetrieben von "Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Mitgefühl in allem, was wir tun tun". Für all das erbat sich der König Gottes Hilfe. Die kann er wohl auch brauchen. Weitere 100 Jahre, das erscheint sicher, wird das gegenwärtige Herrschaftsmodell nicht funktionieren.