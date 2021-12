Für Premier Boris Johnson sieht es in den Umfragen nicht gut aus, und in seiner eigenen Partei gibt es Widerstand gegen seine Corona-Politik.

Von Michael Neudecker, London

An einem Mittwoch Anfang Oktober standen viele Anzug tragende Männer und auch einige Frauen geduldig in einer Schlange vor einem Saal in Manchester. Manche wirkten stolz, dass sie ein Ticket bekommen hatten für dieses Ereignis: die Rede des Partei-Königs, auf einer ausschließlich für diesen Moment errichteten Bühne. Der Parteitag der Konservativen war am Ende tatsächlich so etwas wie ein Boris-Johnson-Festakt: Er sprach vor dem Parteivolk, und das Volk applaudierte ihm. Im Oktober 2021 war Boris Johnson in seiner Partei auf dem Höhepunkt seiner Macht.