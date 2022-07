Der britische Premier Boris Johnson verlässt am Mittwochmittag seinen Amtssitz in der Downing Street und begibt sich zu einer Befragung ins Unterhaus.

Von Alexander Mühlauer, London

Nach den Rücktritten zweier wichtiger Minister und mehr als 30 weiterer Amtsträger will der britische Premier Boris Johnson um seinen Verbleib kämpfen. Die Aufgabe eines jeden Premierministers, der ein starkes Mandat habe, sei es weiterzumachen, sagte Johnson am Mittwoch im britischen Parlament. "Und das ist das, was ich tun werde." Der Premier versprach, das Land weiter durch schwierige Zeiten zu bringen, so wie er das bereits während der Corona-Pandemie gemacht habe. Einen Rücktritt lehnte er erneut ab. Abgeordneten seiner Konservativen Partei drohte er mit einer Neuwahl, sollten sie gegen ihn rebellieren.

Bei seinem Auftritt im Unterhaus musste sich Johnson auch aus der eigenen Partei heftige Kritik an seinem Führungsstil anhören. "Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das Problem an der Spitze zu finden ist, und das wird sich nicht ändern", sagte der am Dienstagabend zurückgetretene Gesundheitsminister Sajid Javid. Er rief seine ehemaligen Kabinettskollegen indirekt dazu auf, Johnson zu stürzen: "Nichts zu tun, ist eine aktive Entscheidung. Diejenigen von uns, die in einer Position dazu sind, haben die Verantwortung, etwas zu ändern." Lange habe er den Beteuerungen Johnsons geglaubt, aber nun sei der Punkt erreicht, an dem es genug sei. Offenbar sieht das auch der einflussreiche britische Bauminister Michael Gove so. Laut einem Medienbericht soll er Johnson dazu aufgefordert haben, sein Amt aufzugeben.

Neben Gesundheitsminister Javid ist auch Finanzminister Rishi Sunak am Dienstagabend zurückgetreten. Ihnen folgten mehr als ein Dutzend konservative Amtsträger, darunter mehrere Staatssekretäre. Als Auslöser für die Rücktrittswelle gilt das Verhalten des Premierministers in der sogenannten Pincher-Affäre. Johnson hatte dem Tory-Abgeordneten Chris Pincher ein bedeutendes Fraktionsamt anvertraut, obwohl ihm Vorwürfe der sexuellen Belästigung bekannt waren, was Johnson jedoch zunächst leugnete. Erst in der vergangenen Woche war Pincher zurückgetreten, weil er betrunken zwei Männer begrapscht haben soll. Johnson erklärte am Mittwoch, dass er ein solches Verhalten nicht dulde und dass der Fall von einer unabhängigen Kommission untersucht werde.

Inwieweit Johnson sein eigenes Schicksal noch selbst in der Hand hat, war zunächst unklar. Noch am Mittwochabend wollte das mächtige 1922-Komitee tagen, das Gremium bestimmt darüber, welche Regeln für ein Misstrauensvotum gegen den Tory-Parteichef gelten. Johnson hatte erst vor einem Monat eine solche Abstimmung nur knapp überstanden. Gemäß den bislang geltenden Regeln der Konservativen Partei darf für die Dauer von zwölf Monaten nach dem Votum kein neuer Versuch unternommen werden. Doch die Forderungen, diese Vorgehensweise zu ändern, wurden am Mittwoch immer lauter. Britischen Medien zufolge wollten viele Tory-Abgeordnete Johnson nun die Pistole auf die Brust setzen: Sollte er nicht freiwillig zurücktreten, werde man den Weg für ein erneutes Misstrauensvotum ebnen, hieß es - und zwar möglichst noch vor der parlamentarischen Sommerpause in diesem Monat.

Johnson zeigte sich davon unbeeindruckt und ließ über eine Sprecherin ausrichten, dass er weiterhin davon überzeugt sei, die Mehrheit seiner Fraktion hinter sich zu haben. Ob es zu einem weiteren Misstrauensvotum gegen Johnson kommt, hängt wohl vor allem davon ab, ob die Mehrheit der konservativen Abgeordneten der Meinung ist, mit Johnson die nächste Unterhauswahl gewinnen zu können. Der Premierminister versuchte am Mittwoch, daran keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Er werde das liefern, was das britische Volk zu Recht von ihm verlange, und die nächste Wahl gewinnen, sagte er im Parlament.

Dem Vernehmen nach plant Johnson eine Art Befreiungsschlag. In Westminster heißt es, er soll parteiinternen Kritikern in Aussicht gestellt haben, möglichst bald die Steuern zu senken. Der neue Finanzminister Nadhim Zahawi sagte am Mittwoch in der BBC, dass er die Pläne seines Vorgängers, die Körperschaftsteuer von 19 auf 25 Prozent zu erhöhen, überprüfen werde. Laut britischen Medien will Johnson auch die Steuerlast für Bürgerinnen und Bürger senken, um seine schlechten Umfragewerte zu verbessern.

Wie stark Johnson mittlerweile an Rückhalt verloren hat, zeigte sich am Mittwoch auch in der konservativen Presse. Die regierungsfreundliche Daily Mail schrieb, dass es nun selbst für einen wie Johnson schwierig werde, aus dieser Situation herauszukommen. Der Daily Telegraph, der den Tories ebenso nahesteht, kommentierte: "Der gemeinsame Rücktritt von Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid hat ein Loch in das Herz des Kabinetts gerissen, das unmöglich zu reparieren sein wird, selbst wenn der Premierminister es versuchen sollte." Die Times forderte Johnson in ihrem Leitartikel auf, zum Wohl des Landes zurückzutreten. Jeder Tag, den er im Amt bleibe, verstärke das Chaos, Johnson habe keine Autorität mehr. Nach Meinung der Times ist das Spiel nun vorbei, "Game over".