25. Juli 2019, 13:30 Uhr Großbritannien Austritt "unter allen Umständen"

In seiner ersten Rede als Regierungschef vor dem Unterhaus bekräftigt Boris Johnson, die EU notfalls auch ohne Abkommen verlassen zu wollen. Und er macht große Versprechen.

Eine glorreiche Zukunft - nichts weniger hat Boris Johnson den Briten in seiner ersten Parlamentsrede als neuer Premierminister prophezeit. Im Jahr 2050 könne Großbritannien die am stärksten florierende Wirtschaft Europas und somit Zentrum eines neuen Netzwerks an Handelsabkommen sein. Seine Aufgabe sei es, die Briten aus der Europäischen Union zu führen und das Vereinigte Königreich zum großartigsten Land der Erde zu machen, sagte Johnson im Unterhaus in London.

Der Premier erklärte einmal mehr, dass es die Mission seiner Regierung sei, den Brexit bis zum 31. Oktober zu vollziehen - aber keinesfalls mit dem Deal, den seine Vorgängerin Theresa May ausgehandelt hatte. Dieser sei "inakzeptabel" für das Parlament und für ganz Großbritannien.

"Kabinett der Hölle"

"Ich würde es vorziehen, die EU mit einem Deal zu verlassen", sagte Johnson, "ich glaube, das ist auch in diesem späten Stadium noch möglich". Dafür seien er und sein Team bereit, die Vertreter der EU zu treffen, wo und wann auch immer. Die EU solle ihre Weigerung überdenken, den Scheidungsvertrag noch einmal anzufassen. So müsse der irische "Backstop" aus dem Rückzugsabkommen gestrichen werden. Sollte dies nicht geschehen, müsse Großbritannien am 31. Oktober ohne einen Deal die Europäische Union verlassen, sagte er.

Er und alle Minister, so Johnson, seien verpflichtet, den Austritt Ende Oktober umzusetzen, und zwar "unter allen Umständen". Ansonsten käme es zu einem "katastrophalen Vertrauensverlust". Konsequenterweise will die britische Regierung Johnson zufolge keinen EU-Kommissar nominieren. Viele britische Vertreter seien "in Brüssel und Luxemburg in einem Treffen nach dem anderen gefangen, während sie besser neue Freihandelsabkommen sichern könnten." Diese Leute, so Johnson, wolle er befreien. Bei seiner Ankunft im Unterhaus hatten ihn die Tories mit großem Beifall begrüßt.

Am Morgen war Johnsons Kabinett, das zu mehr als der Hälfte neu besetzt ist, zur ersten Sitzung zusammengekommen. Auf alle Schlüsselpositionen hat Boris Johnson starke Befürworter des EU-Austritts und treue politische Weggefährten gesetzt. Die Schottische Nationalpartei (SNP) hatte von einem "Kabinett der Hölle" gesprochen. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon drohte Johnson, sie werde mit den Vorbereitungen für ein Unabhängigkeitsreferendum fortfahren. Denn seine Brexit-Pläne gefährdeten die schottische Wirtschaft, schrieb die Erste Ministerin in einem Brief an den Regierungschef in London.

Johnson war am Mittwoch von Königin Elizabeth II. zum neuen britischen Premierminister ernannt worden. Er hat damit die Nachfolge von Theresa May angetreten. Johnson will Großbritannien zum 31. Oktober aus der EU führen.