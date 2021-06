Von Alexander Mühlauer, London

Boris Johnson wird an diesem Donnerstag Joe Biden in Cornwall empfangen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden, und der US-Präsident ließ bereits vor seiner Abreise in Washington verlauten, dass er in guter transatlantischer Tradition gedenke, "die dauerhafte Stärke der besonderen Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich zu bekräftigen". Doch ausgerechnet der britische Premierminister scheint damit nicht viel anfangen zu können. Anfang der Woche hieß es aus 10 Downing Street, dass Johnson es vorziehe, den von Winston Churchill geprägten Begriff der "special relationship" nicht zu benutzen. Dem Vernehmen nach ist der Premier der Meinung, dass dieser Großbritannien "bedürftig und schwach" wirken lasse.

Genau das will Johnson nicht. Er möchte das Treffen mit Biden und den G-7-Gipfel am Ende dieser Woche nutzen, um allen zu zeigen, dass Großbritannien nach dem Brexit als souveräne Nation zurück auf der Weltbühne ist. "Global Britain" heißt das in den Worten des Premiers. Als Schauplatz seiner Inszenierung hat Johnson Carbis Bay ausgesucht, einen malerisch gelegenen Ort in der Nähe von St. Ives an der englischen Atlantikküste. Dort, am südwestlichen Zipfel Großbritanniens, ist das Meer türkisblau und der Sandstrand nahezu weiß.

Die Bilder rund um das Boutique-Hotel, in das Johnson die Staats- und Regierungschefs eingeladen hat, dienen als Wohlfühlkulisse. Ansonsten dürfte sich der Premier voll und ganz auf seine Qualitäten als Gastgeber verlassen. Wenn er gute Laune hat, ist es schwer, Johnsons Charme nicht zu erliegen. Ein Abend mit ihm kann äußerst unterhaltsam sein.

Das Ambiente sollte also stimmen, bei den Inhalten, die auf der Agenda stehen, kann sich der Premier allerdings nicht ganz so sicher sein. Johnson will die britische G-7-Präsidentschaft zum Erfolg machen, aber so einfach ist das nicht.

London fordert Ausnahmen von der globalen Mindeststeuer

Aus seiner Sicht gab es zwar bereits am Wochenende einen perfekten Auftakt. Die Finanzminister der G7 hatten sich bei ihrem Treffen in London auf ein Grundgerüst für eine weltweite Steuerreform verständigt. Das Fundament bildet eine Mindeststeuer für Großkonzerne in Höhe von mindestens 15 Prozent. Der britische Finanzminister Rishi Sunak sprach von einem historischen Deal, der Sunday Express frohlockte gar: "Britannien übernimmt die Führung der Welt". Eine Schlagzeile, ganz im Sinne von Johnsons Global Britain.

Doch wie sehr Anspruch und Wirklichkeit mitunter auseinanderklaffen, zeigt sich nun, da bekannt wurde, dass Großbritannien Ausnahmen von der geplanten Mindeststeuer fordert. Der Financial Times zufolge befürchtet die britische Regierung Nachteile für global agierende Banken mit Sitz in London und dringt deshalb auf Extraregeln für Finanzdienstleister. Dem Vernehmen nach hat Sunak seine Bedenken beim Treffen mit seinen Amtskollegen zwar geäußert, aber sie hinterlassen vor dem G-7-Gipfel einen zwiespältigen Eindruck.

Der Premier verfolgt eine ähnliche Strategie wie die USA

Johnson dürfte versuchen, diesen zu zerstreuen und den Fokus auf andere Themen zu lenken. Da wäre vor allem die Pandemie. Der Premier wird im G-7-Kreis dazu aufrufen, die gesamte Weltbevölkerung bis Ende 2022 gegen das Coronavirus zu impfen. Geht es nach Johnson, soll die Produktion von Impfstoffen hochgefahren, die Hürden für die internationale Verteilung gesenkt und die Abgabe an ärmere Länder über die internationale Covax-Initiative erhöht werden.

Gelingt das, könnte Johnson den Vorwurf zumindest ein wenig entkräften, er habe seit Ausbruch der Pandemie nur an sein eigenes Land gedacht. Im Vergleich zur EU hat London ähnlich wie die US-Regierung bislang nur wenig Impfstoffe exportiert. Die Frage ist also, wie das mit Johnsons Global-Britain-Mantra zusammenpasst.

Im Grunde verfolgt der Premier eine ähnliche Strategie wie die USA. Johnson stellt sich zwar gerne als Kämpfer für den Freihandel dar, aber nur, wenn es seinem Land nutzt. Auch die britische Einwanderungspolitik lehnt sich immer stärker am Beispiel USA an: Das Königreich gibt sich zwar offen, lässt aber nach dem Brexit nur noch Menschen ins Land, die es für nützliche Arbeitskräfte hält.

Auch sonst gibt es zwischen Johnson und Biden Gemeinsamkeiten. Da wäre vor allem der Kampf gegen die Klimakrise. Johnson will in Cornwall eine Art Marshall-Plan vorschlagen, der beim UN-Klimagipfel im Herbst in Glasgow verabschiedet werden soll. Dazu zählen etwa Großprojekte für erneuerbare Energien in Afrika und Asien.

Geopolitisch eint London und Washington das Ziel, den Westen und dessen Werte gegenüber autoritären Staaten zu verteidigen. London versucht seit dem Brexit sehr viel entschiedener gegenüber China und Russland aufzutreten als die EU. Das dürfte dem US-Präsidenten nicht entgangen sein. Gemeinsame Interessen gibt es zwischen Johnson und Biden zuhauf. Was bisher fehlt, ist offensichtlich eine Vertrauensbasis. Das Treffen in Cornwall könnte eine Grundlage dafür schaffen.

Gut möglich, dass Biden in Carbis Bay gefragt wird, ob er Johnson noch immer für einen Klon von Donald Trump hält (als solchen hatte er ihn einmal bezeichnet). Und dann gibt es natürlich noch die Frage nach der angeblich besonderen Beziehung zwischen Großbritannien und den USA. Geradezu symbolhaft steht dafür ein weiteres Treffen am Sonntag. Da werden Biden und seine Frau auf Schloss Windsor erwartet. Anders als Johnson hat die Queen eine jahrzehntelange Erfahrung mit US-Präsidenten. Man könnte fast sagen: eine besondere Beziehung.