Von Christian Zaschke, New York

Natürlich ging es in erster Linie darum, würdevoll Abschied zu nehmen von einem der großen Politiker, von einem Bürgerrechtler, Aktivisten und unermüdlichen Kämpfer für die Rechte von Afro-Amerikanern. Von einer - und das Wort ist ausnahmsweise nicht zu groß - Legende der amerikanischen Politik und des amerikanischen Lebens. Abschied zu nehmen von John Lewis, der vor knapp zwei Wochen im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Aber in Anbetracht der Liste der Trauerredner ging es auch darum, auf Zwischentöne zu lauschen, auf Hinweise darauf, was John Lewis´ Erbe für die Politik von Heute bedeutet.