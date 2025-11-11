Zum Hauptinhalt springen

USADer Rebell unter den Demokraten

Lesezeit: 2 Min.

Anzug und Krawatte trägt John Fetterman selten, sehr viel häufiger aber kurze Hosen und Kapuzenpulli.
Anzug und Krawatte trägt John Fetterman selten, sehr viel häufiger aber kurze Hosen und Kapuzenpulli. (Foto: J. Scott Applewhite/AP)

John Fetterman scheint den Republikanern unter Donald Trump oft näher zu sein als seiner eigenen Partei. Und hat mit seiner Stimme auch das Ende des Shutdowns ermöglicht.

Von Peter Burghardt

John Fetterman fällt in den USA schon länger auf, er ist im Senat ja schwer zu übersehen. Der Demokrat misst gut zwei Meter und trägt in der Regel nicht Anzug und Krawatte, sondern Kapuzenpulli und Shorts. Er hat einen Schlaganfall hinter sich und steht bei seiner Partei im Ruf, den Republikanern von Donald Trump oft näher zu sein als seiner Fraktion.

Zur SZ-Startseite

USA
:Demokraten lenken ein, um den Shutdown zu beenden

Nach 40 Tagen Stillstand zeichnet sich ein Ende ab. Eine Gruppe von Demokraten ist bereit, zusammen mit den Republikanern zu stimmen – obwohl ihre wichtigste Forderung nicht erfüllt wird. Das spaltet die Partei.

Von Charlotte Walser

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite