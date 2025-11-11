John Fetterman fällt in den USA schon länger auf, er ist im Senat ja schwer zu übersehen. Der Demokrat misst gut zwei Meter und trägt in der Regel nicht Anzug und Krawatte, sondern Kapuzenpulli und Shorts. Er hat einen Schlaganfall hinter sich und steht bei seiner Partei im Ruf, den Republikanern von Donald Trump oft näher zu sein als seiner Fraktion.
USADer Rebell unter den Demokraten
Lesezeit: 2 Min.
John Fetterman scheint den Republikanern unter Donald Trump oft näher zu sein als seiner eigenen Partei. Und hat mit seiner Stimme auch das Ende des Shutdowns ermöglicht.
Von Peter Burghardt
USA:Demokraten lenken ein, um den Shutdown zu beenden
Nach 40 Tagen Stillstand zeichnet sich ein Ende ab. Eine Gruppe von Demokraten ist bereit, zusammen mit den Republikanern zu stimmen – obwohl ihre wichtigste Forderung nicht erfüllt wird. Das spaltet die Partei.
