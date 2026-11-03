Egal, ob Helen Zille nach den südafrikanischen Kommunalwahlen am Mittwoch die neue Bürgermeisterin Johannesburgs sein wird oder nicht, eins lässt sich schon jetzt sagen: Für die Aufmerksamkeit der knapp fünf Millionen Einwohner der Stadt hat die 75-Jährige alles gegeben. Sie legte als „DJ Gogo“ in einem Club auf, sie schnorchelte in einem vollgelaufenen Riesenschlagloch, sie ließ sich von einem Hochhaus abseilen, sie drehte sich beim Car Spinning in einem alten BMW um die eigene Achse, bis die Reifen qualmten.