Aus dem Bundestagsbüro von Johannes Winkel wummert deutscher Rap. Winkel steht in Sneakers an seinem Schreibtisch und hört sich das jüngste Kool-Savas-Album an. Es ist eine sitzungsfreie Woche in Berlin, da hat er zwischendurch mal Zeit für so etwas. Als dieses Gespräch geführt wird, liegt vor Winkel erst einmal der rheinische Karneval – und danach der Parteitag der CDU.