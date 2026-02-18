Aus dem Bundestagsbüro von Johannes Winkel wummert deutscher Rap. Winkel steht in Sneakers an seinem Schreibtisch und hört sich das jüngste Kool-Savas-Album an. Es ist eine sitzungsfreie Woche in Berlin, da hat er zwischendurch mal Zeit für so etwas. Als dieses Gespräch geführt wird, liegt vor Winkel erst einmal der rheinische Karneval – und danach der Parteitag der CDU.
Kommt es zu einer neuen Rebellion gegen Friedrich Merz? Vor dem CDU-Parteitag am Wochenende verlangt der Chef der Jungen Union mehr Härte gegenüber dem Koalitionspartner – und wirft Sozialministerin Bas Verantwortungslosigkeit vor.
Eine wie Karin Prien fällt auf in der männerdominierten, konservativen CDU. Die einen nehmen ihr die Wandlung zur Kanzler-Unterstützerin übel, die anderen nehmen sie ihr nicht ab. Die Familienministerin und ihr strategisches Dilemma.
