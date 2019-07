14. Juli 2019, 19:47 Uhr SZ Espresso: Das Wochenende kompakt Das Wochenende kompakt - die Übersicht für Eilige

Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Julia Hippert

Das Wochenende kompakt

Kaeser kommentiert erhaltene Morddrohung. Darin wird ihm aus mutmaßlich rechtsextremen Kreisen eine "Behandlung wie Lübcke" angedroht. Kaeser kommentiert dies mit den Worten "Der Teufel hat jetzt auch E-Mail." Er bleibt damit seiner Linie treu, die aktuelle politische Lage pointiert zu kommentieren, berichtet Thomas Fromm.

Asselborn sieht Wahl des EU-Kommissionspräsidenten gelassen entgegen. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagt Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, dass es nicht "das Ende Europas" bedeuten würde, wenn Ursula von der Leyen nicht zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt werden würde. Er fordert von der designierten Kandidatin ein entschiedenes Eintreten für die Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn. Zum Interview

Merkel beim französischen Nationalfeiertag. Am 14. Juli feiert Frankreich traditionell den Jahrestag des Sturms auf die Bastille. Dieses Jahr wohnte auch Bundeskanzlerin Merkel der Militärparade bei. Zu den Bildern

Zwei Kinder von Traktor überrollt. Im Allgäu sterben ein Junge und ein Mädchen bei einem Unfall mit einem Traktor. Ein weiteres Mädchen wird verletzt. Am Steuer sitzt ein 13-Jähriger. Zur Meldung

Stromausfall in New York. Am Samstagabend sind Manhattan und Midtown drei Stunden lang ohne Elektrizität. Mehr als 44 000 Menschen sind betroffen. Schuld am Black-out war nach Angaben der New Yorker Feuerwehr ein Transformatorenbrand, der Stromanbieter spricht von Problemen in einem Umspannwerk. Die New Yorker nahmen es gelassen, nur der Gouverneur des Staates zeigte sich empört. Zur Nachricht

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Echter Klimaschutz muss weh tun. Politiker müssen den Mut aufbringen, ihren Wählern zu sagen: Freiwilliger Verzicht reicht nicht. Viele Menschen werden ihr Leben verändern müssen, kommentiert Markus C. Schulte von Drach.

Der Undercut: "Einmal wie Christiano bitte" Der Undercut gilt als klassischste aller Fußballerfrisuren, für viele ist und bleibt er ein absolutes No-Go. Aber was, wenn der siebenjährige Sohn unbedingt so aussehen will, fragt sich Silke Wichert.

In Utrecht sollen Bushaltestellen Bienen retten. Die Dächer von 300 Bushaltestellen in der niederländischen Stadt wurden bepflanzt. Es wurden vornehmlich solche Pflanzen gesetzt, die bei Insekten wie Bienen und Hummeln besonders beliebt sind. Die Neuerung soll zur Artenvielfalt in Utrecht beitragen. Zur Nachricht

SZ-Leser diskutieren